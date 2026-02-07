「またやった！」「もう無敵やん」得点王あるぞ！20歳の日本代表FWが技ありの今季９点目！得点ランク首位浮上の一撃にSNS驚嘆「W杯メンバー入り、あり得る」
現地２月６日に開催されたベルギーリーグ第24節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）はウェステルローとアウェーで対戦。４−０の大勝を飾った。
この一戦で、２得点を挙げたMF山本理仁とともに勝利の原動力となったのが、１ゴール・１アシストをマークしたFW後藤啓介だ。
43分に相手GKのパスをカットして、山本の２点目をアシストすると、３−０で迎えた82分には、味方のスルーパスに反応。絶妙の動き出しから左足の冷静なフィニッシュで、ダメ押し点を奪ってみせた。
20歳の日本代表FWはこれが今季９点目で、得点ランキングのトップタイに浮上。この活躍ぶりに、SNS上では次のような声が上がった。
「これで得点ランクトップタイだ！」
「絶好調！！」
「ナイスゴール！」
「そのゴール増えたら、もう無敵やん」
「またやった！抜群の動きで完全フリー、ニアへ流し込むなんて本当に芸術的」
「後藤啓介は2026年初ゴール。日本代表のCF争い熱いね」
「ワールドカップメンバー入り、あり得るのかも」
このまま得点王に輝けるか。長身ストライカーの活躍から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧みな動き出しに注目！20歳日本代表FWの技あり左足弾！
