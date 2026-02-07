【レポート】MISAMO、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのSPイベントに登場！最新アルバムより新曲「Confetti」を世界初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月6日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてスペシャルイベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』が開催され、MISAMOがパークに初登場、トークショー＆ミニライブを行った。

■エルモやスヌーピー、ハローキティなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンス

欧米の卒業シーズンのダンスパーティ“プロムナード”をテーマにしたこのイベントは、同日18時頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークでスタート。MISAMOの3人は、ダンスパーティーの華やかな雰囲気そのままに、真っ白な衣装で登場。ゲストの大声援に応えながら、笑顔で手を振って楽しそうにレッドカーペットを進んだ。

トークショーでは、パークでの忘れられない思い出について「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね。」（MOMO）、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです。」（MINA）と語った。

ミニライブでは、最新アルバム『PLAY』より新曲「Confetti」を、世界で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージで披露。世界初パフォーマンスという特別な瞬間を体験したゲストは、MISAMOの圧巻のステージに大興奮。エルモやスヌーピー、ハローキティなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンスした大ヒット曲「NEW LOOK」を含むスペシャルなミニライブに、ゲストは一緒にダンスを楽しんだり大歓声をあげたりと熱狂して盛り上がった。

ライブ後には、学生たちへのメッセージとして、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつ来ても全力で楽しめる場所！ ぜひ大切な人と来て、これからも楽しい思い出をどんどん作ってくださったらいいなと思います」（MINA）、「皆さん、いろいろなことがあると思います。 パークに来たら、私も昔から日常を忘れちゃうくらいすっごく楽しい気持ちになるので、皆さんも今日の夜がそんな思い出に残る夜になるといいなと思ってます！」（SANA）、「パークでしか作れない思い出があるので、ぜひお友だちやご家族といっぱい来て、大切な一日を作ってくれたらうれしいです。そして、私たちと一緒に過ごした今日という日も特別な思い出になったらいいなと思います。ありがとうございます！」（MOMO）と、メンバーそれぞれが、温かいメッセージで学生を応援。

最後に、MISAMOとゲストは全員で記念撮影を行い、“一生忘れられない”春の夜の思い出を作った。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Confetti」

2026.02.04 ON SALE

ALBUM『PLAY』

■関連リンク

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン OFFICIAL SITE

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com