½°µÄ±¡Áªµó¤¢¤¹Åê³«É¼¡¡³ÆÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ä¸õÊä¼Ô¤é¤¬ºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¡¡Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ÎÁªµóÀïºÇ½ªÆü
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¤¢¤¹Åê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢³ÆÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ä¸õÊä¼Ô¤é¤¬ºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¾®Áªµó¶è289¡¢ÈæÎãÂåÉ½176¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ465µÄÀÊ¤ò³ÆÀ¯ÅÞ¡¢³Æ¸õÊä¤¬Áè¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬¼«¿È¤Îü¥¿®Ç¤Áªµóü¥¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÃæ¡¢ÁªµóÀï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¤¤ç¤¦¡¢³ÆÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ä¸õÊä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò»¶ÍâÆü¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¡¢Àï¸åºÇÃ»¤Î16Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤â´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ËË¬¤ì¤ëÍ¸¢¼Ô¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¸¶Â§¡¢º£Ìë8»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅêÉ¼Æü¤Ë»Å»ö¤äÎ¹¹Ô¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ê¤É¤ÇÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
