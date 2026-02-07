フットボールアワー後藤輝基＆西川貴教、初タッグ 関西人1万人がお悩み解決へ【コメント】
MBSテレビはあす8日、『関西人１万人の知恵で乗り切れ！これでええねん！』（後0：54〜 ※関西ローカル）を放送する。
街行く人々の抱える“どうしたらええねん”という日常生活や人生の悩みを“人生これでええねん！”で生きてきた前向きな解決力を持った関西人1万人の知恵を集約して解決に導き、お悩み解決をサポートする、という難題解決バラエティー。
MCを務めるのは、今回初タッグとなるフットボールアワー。後藤輝基と“滋賀ふるさと観光大使”を務めるアーティスト・西川貴教。さらに、フットボールアワー・岩尾望と小倉優子をゲストに迎え、大阪市内にある実在の焼き鳥屋『ええねん』から、リラックスした雰囲気の中、自由奔放なトークを繰り広げる。
「常連客の名前が思い出せない」「夫が自分好みの服しか着てくれない」「固いせんべいを食べたい」など、切実な悩みに対して寄せられた、関西人1万人分の解決策をまとめた回答集。出演者たちはまずその分厚さに驚く。その回答の中には、真面目なものだけでなく、関西人ならではの珍回答が続出する。
「息子とギクシャクした親子関係どうしたらええねん」という悩みには、3人の息子を育てる小倉優子も、思春期を迎えた息子への悩みを吐露する。また、「歌で女を落としたい」という相談者の悩みに対しては、アーティストの西川が解決に乗りだす。「そのままサビ行ったら死ぬよ」と後藤が思わず笑うほど、キーが高すぎる相談者の歌声に、熱血歌唱指導が始まる。
真面目な回答はもちろん、関西人ならではの珍回答も続出し、“三人寄れば文殊の知恵”が果たして関西人1万人寄ればどんなパワーを発揮するのか。
【コメント】
――収録を終えていかがでしたか？
後藤輝基：西川さんと番組をご一緒させていただく機会はなかなかないですから、本当に新鮮でした！
西川貴教：すごく楽しかったです。ぜひ編成の方にはこれをご覧いただいて、春の改編に組み込んでいただきたいなと。
後藤輝基：もしレギュラーになったら、本当にやってくれますか？
西川貴教：もちろんです！ぜひ呼んでください。私の父も関西（滋賀）におりますから、番組があれば父の様子を見に来る口実もできますし（笑）。
小倉優子：いろんなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたが、私は特に「歯」が印象的でした。
西川貴教：ずっとうるさいねん！収録中もホワイトニングのペースとか、すごい聞いてくるんですよ。
小倉優子：本当に衝撃的だったんです！西川さんの歯がテレビ越しでも本当にキラキラで、ご自身の歯とは思えないくらい綺麗で。私も自分の歯を大事にしようと思いましたし、さっそくホワイトニングに行こうと思います。
岩尾望：本当にさまざまなお悩みがありましたが、解決策が少し上の年齢層に偏っていたかなとも思いました。もし今後があるなら、若者の悩みを大人が解決したり、逆に若い世代が解決策を提案したりするような、世代間の交流があってもいいのかなと感じました。
西川貴教：レギュラーになった際には、そういった要素も盛り込まれていくんでしょうね。
後藤輝基：確かに今回は年齢層が高めでしたけど、テレビを見ている若い子たちも、いずれは必ずこうなるんですよ、絶対に！関西の人間はそのスピードが早いというか（笑）。ですから、ご家族で解決策を一緒に考えながら見ていただけたらなと思います。
