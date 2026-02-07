TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÜ½ñ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤æ¤ë¤á¤Î¡È¤ä¤¹»Ò¥á¥½¥Ã¥É¡É¤ò¤Ò¤â¤È¤­¡¢¡Ö¿©´ï¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤È»æ»®¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö¼÷»Ê¤È¥À¥ó¥¹¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¥Þ¥À¥à¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤­¤ë¥³¥Ä¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡£

¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï­à¤Þ¤µ¤«¿ÍÀ¸¤ÇËÜ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡ªº£Æü¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø·¤²¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ù¤³¤Ù¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ­à3Ç¯´Ö¤Ç7Æü¤¯¤é¤¤¤·¤«µÙ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä1½µ´Ö¤Ç¤â7¡Á8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¥­¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÀöÂõµ¡¤«¤éÆ±¤¸ÊÁ¤Î·¤²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¾ö¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢´¥¤¤¤¿·¤²¼¤«¤é¤Ï¤³¤¦¡ª¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ¸¤­Êý¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿­á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ø81¡Ê¤Ï¤¤¡Á¡Ë¡ÙÅÀ¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡Ø8100¡Ê¤Ï¤¤¡Á¡ËËüÉô¡Ù¤Î¼«¿®¤Î°ìºý¤ò¡¢ÅÏ¤·¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­àÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤ÎÆî¸¶¤µ¤ó¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î»°Â¼¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê­á¤Èµ¤¸¯¤¤¡£

 



¤Þ¤¿µîÇ¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­à¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ï¤µ¤ó¤Ë¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¤Ï¤¤¡Á­á¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÀëÅÁ¡£­à¡ÊÁûÆ°¤«¤é¡Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï1²ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¾å¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤È¤«¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÁ´Éô²ò·è¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¶ºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û