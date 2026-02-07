IMP．基俊介（29）、元日向坂46佐々木美玲（26）、俳優落合モトキ（35）がトリプル主演する日本テレビ系ドラマ「ぴーすおぶせーふ」（3月10日スタート、火曜深夜0時59分）のキービジュアルと予告動画が7日、公開された。

主演3人が銃を構える姿が配置された躍動感あふれるクールなビジュアルとなったが、そこに躍るキャッチコピーが、一気に「ぴーすおぶせーふ」らしいコミカルな世界観へと引き込む。重厚なビジュアルと軽やかな言葉の“ギャップ”によって、事なかれ主義の登場人物たちが思いも寄らない事態に巻き込まれていく物語の魅力を伝えている。

予告動画では、基演じる黒島くんのアクションシーンや、主演3人が愉快に歌い踊るシーンが展開され、シリアスな国会占拠事件に巻き込まれる事なかれ主義の3人のギャップが印象的に描かれている。彼らの軽やかなやりとりと予測不能な展開に、思わず笑ってしまうシーンが満載の動画となった。

さらに動画内ではオープニング楽曲とエンディング楽曲も解禁された。オープニング楽曲は4人組ピアノロックバンドSHE'Sの「Good Life」。本作のために書き下ろされた楽曲で、透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。

エンディング楽曲はIMP．の「STRANGER」。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度聴いたら耳を離れないキャッチーなメロディーの楽曲となっている。

SHE'Sは「歳を重ねるごとに、“変わらない”ということの居心地の良さのとりこになってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出会いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています」とコメントした。

IMP．は「普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。『ぴーすおぶせーふ』の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとてもうれしいです」と思いをつづった。

さらに追加キャストも解禁され、前作から続投の吉田ウーロン太、柊木陽太、新キャストとして山崎樹範、田辺桃子、wink first、愛来の出演も明かされた。

作品は2022年にドラマ、23年に舞台が上演された「ぴーすおぶけーき」のキャスト・スタッフが再集結し、完全新作ドラマ＆舞台連動企画を行うもの。シリーズ第2弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いを届けるストーリーとなっている。