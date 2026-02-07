前例ない複数都市開催で参加者が分散

ミラノ・コルティナ五輪は現地6日（日本時間7日）に開会式が行われた。大会は広域開催で、開会式も前例のない複数都市開催。ジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）のミラノだけでなく、プレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの4カ所で選手が行進。そこである珍事が起きた。

テレビ中継されたミラノでの開会式では、複数の国が“無人”の行進だった。これはミラノ以外の3会場でも参加者が同時に行進していたため。選手が少ない国だと1会場のみで行進というケースも起きていた。

カナダのニュースサイト「Daily Hive」のロブ・ウィリアムズ記者はXで「これは、ミラノのスタジアム内で行われている、多くの国々の選手団のパレードの光景だ」と紹介。国名が記されたプラカードを持ったスタッフが1人で入場し、選手は誰もいない写真を投稿し「複数の国名がアナウンスされたが、行進する選手は1人もいない。彼らはここではなく、コルティナで行進しているんだ」と説明した。

X上の日本人からは「メイン会場に誰もいないの、斬新」「現場に選手いないけれど入場行進しとる」などの声が上がった。

大会は開会式に先立ってフィギュアスケート団体戦などが行われており、22日に閉幕する。



