フリーアナウンサーの望月理恵(53）がインスタグラムに投稿した、艶やかなグラビアオフショットが反響を呼んでいる。



【写真】いつまでもお美しい…秘訣を知りたいです

5日には「明日発売の『週刊ポスト』に写真&インタビューが掲載されます。」と報告。「私のこんな撮影は珍しいと思います ぜひ見て頂きたいです」と呼びかけ、スリットの入った黄色いドレス姿の写真や動画を掲載。ハッシュタグで「#週刊ポスト#グラビアでいいのかな？笑笑#マネージャー撮影の写真と動画載せておきます#こんな格好してますが1月撮影です」と添えた。



また、６日には「ご覧頂いた皆様 ありがとうございます！アナザーカットの数々がweb版で配信されますので またお知らせします」と記し、透け感ある黒のドレス姿でポーズを決めたりする写真や動画をアップ。ハッシュタグで「#週刊ポスト#発酵中 笑笑」と続けた。



スタイルの良さがうかがえるショットに、フリーアナウンサーの鷲見玲奈が「美しい…眼福です」、堀江聖夏も「お綺麗な理恵さん」と反応。他にもフォロワーから「麗すぎませんか」、「最高に美人過ぎる」「女神ですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）