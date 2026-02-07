女優の山田杏奈が、今夏スタートのＮＨＫ総合「リラの花咲くけものみち２」（全５話、放送時間未定）に主演することが７日、発表された。

北海道の大自然を舞台に「動物と人間の共存」を目指し、獣医師として奮闘する主人公の姿を描いた土曜ドラマ「リラの花咲くけものみち」（昨年２月放送）の続編。岸本聡里（山田）を導く「家畜保健衛生所」の職員・犬飼健太郎役に上川隆也を新たに迎え、生き物の「生きる力」を信じ、困難に立ち向かう若者たちにスポットを当てる。

牛や馬などの家畜（大動物）の診療を行う獣医師は、動物と人間の両方の命を守っていることを知り、大動物の獣医師を志した北農大学獣医学類の学生・聡里。国家試験を突破し、獣医師として歩み出すが、過酷な試練が襲う―。

山田は「前作に引き続き、岸本聡里を演じることができることをうれしく思います。一筋縄ではいかないことはたくさあるけれど、動物や人と向き合うことから逃げない聡里とともに成長させてもらった気がしました」とコメント。「今作でも様々なことに向き合い、傷つきながら成長していく姿を精いっぱいの誠意をもって表現していきたいです。踏み出す一歩を後押ししてくれる、世界が少し明るく見える、そんなドラマになるといいなと思います。楽しみにお待ちいただけたら」と願った。

共に獣医学を学ぶ綾華役を當真あみ、残雪役を萩原利久が演じる。