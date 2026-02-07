大谷翔平の元同僚レジェンド　Ｖ候補ドミニカ共和国・プホルス監督、侍ジャパンとの対戦を熱望　秘策も？！「教えることはできない」

３月に行われるＷＢＣの国内独占放映権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは７日までに、「世界の監督に聞く、ＳＡＭＵＲＡＩ包囲網」と題した特別インタビュー映像を公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開した。ドミニカ共和国のアルバート・プホルス監督は「もし日本と対戦することになれば、いいマッチになるでしょう。その機会が来るまで待ちましょう。私の秘密を教えることはできない」と話した。

通算７０３本塁打のレジェンドスラッガーの同監督は、１８〜２１年の４年間をエンゼルスで大谷翔平投手（現ドジャース）と共に戦った元同僚。大谷については「大谷翔平は偉大な選手です。アメリカに慣れるまで数年かかりましたが、ＭＶＰを受賞し、ワールドシリーズでも活躍している。これまでのキャリアで彼が得たものは素晴らしい」と絶賛した。

同国はタティス（パドレス）、Ｊ・ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、マチャド（パドレス）、ロドリゲス（マリナーズ）らが上位打線に予想され、メジャーでもトップクラスの顔ぶれ。昨季４５発の新鋭カミネロ（レイズ）もおり、破壊力は米国に匹敵するどころか、上回る可能性もある重厚な陣容となっている。優勝候補の一角であるドミニカ共和国。同監督は「目指すゴールは優勝すること。ここにいる全ての監督の夢でしょう。ベストを尽くして優勝を目指すだけです」と力を込めた。