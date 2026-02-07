山田杏奈主演『リラの花咲くけものみち2』制作開始 上川隆也が新キャストで参加
NHK土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち2』の制作が開始された。2026年夏に放送予定で、全5話構成。NHK ONEで同時・見逃し配信も予定されている。北海道の大自然を舞台に、獣医師として動物と人間の命に向き合う若者たちの姿を描いたヒューマンドラマの続編となる。
【ソロ写真】豪華キャスト陣を紹介
前作は2025年2月に放送され、大動物獣医師を志す若者の葛藤と成長、命の重さを真正面から描いた作品として反響を呼んだ。シーズン2では、国家試験を突破し獣医師として歩み出した岸本聡里を中心に、さらに過酷な現実が突きつけられる。「特定家畜伝染病」の発生により、命を救うために命を絶つという厳しい選択を迫られ、聡里は深い苦悩と向き合うことになる。
主人公・岸本聡里役は前作に続き山田杏奈が担当。聡里と強い絆で結ばれた仲間、梶田綾華役を當真あみ、久保残雪役を萩原利久が演じる。また今作から、札幌の家畜保健衛生所職員・犬飼健太郎役として上川隆也が新たに参加。牧場主や獣医師の思いを受け止めながら、防疫の最前線に立つ人物として物語に厚みを加える。
山田は「前作に引き続き、岸本聡里を演じることができることをとても嬉しく思います。一筋縄ではいかないことは沢山あるけれど、動物や人と向き合うことから逃げない聡里とともに成長させてもらった気がしました。今作でもさまざまなことに向き合い、傷つきながら成長していく姿を精一杯の誠意をもって表現していきたいです。踏み出す一歩を後押ししてくれる、世界が少し明るく見える、そんなドラマになるといいなと思っています。楽しみにお待ちいただけたら幸いです」とコメントしている。
當真、萩原、上川もそれぞれ作品への思いを語り、命と向き合う物語への強い共感を示している。若者たちが「動物と人間の共存」という答えの出ない問いに向き合いながら、それぞれの立場で成長していく姿が、今作でも丁寧に描かれる。
原作は藤岡陽子、脚本は水橋文美江、今西祐子、木滝りまが担当。演出は谷口正晃、宮下直之。主題歌はにしなの「つくし」。前作からの世界観を受け継ぎながら、より深く、より厳しい現実に踏み込む『リラの花咲くけものみち2』は、命の意味を改めて問いかける作品となりそうだ。
