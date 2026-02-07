七五三掛龍也、『ぜんぶ、あなたのためだから』スピンオフで主演 駒木根葵汰＆山崎紘菜『わた恋』キャストが再集結
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）のスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』が、7日正午からTELASAで配信スタートした。主演には七五三掛を迎え、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の出会いから、幸せな日々を幸子視点で描く、本編とは一線を画した“猫目線のラブストーリー”となっている。
【写真】駒木根葵汰が獣医役で七五三掛龍也と再共演
本編は気鋭の作家・夏原エヰジ氏の同名小説を原作に実写化。結婚式の会場で突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）――愛する妻に悪意を向けた人物を捜し出すため、新郎の和臣（藤井）は、カメラマンとして結婚式に出席していた桜庭（七五三掛）と手を組み、式に出席していた参列者＝容疑者たちに迫っていく。
スピンオフの物語は1年前、ご近所に住む猫好きの米村さん（ふせえり）が「保護猫を預かってほしい」と桜庭を訪ねてくるところから始まる。すでに何匹目かになる猫を保護したものの、来週旅行に行ってしまうため、新しい飼い主が見つかるまでの間、預かっていてほしいと言う米村さん。やんわり断ろうとする桜庭を強引に押し切り、猫用品一式と1匹の黒猫（＝後の幸子）を置いて、さっさと帰ってしまう。
渋々世話を始めてみるものの、猫がいる環境に慣れない桜庭。さらには翌朝、器に盛っておいたフードに全く手を付けていない上、ぐったりしている様子の幸子に気づき、桜庭は慌てて同級生の真柴（駒木根葵汰）が営む動物病院に駆け込む。そこで真柴から聞かされた衝撃の事実とある言葉――その言葉をきっかけに、桜庭は幸子と真摯に向き合い始め…。
本編では描かれることのなかった桜庭の甘い素顔、そして幸子との関係。さらに、ストーリーは幸子視点で語られるため、知られざる幸子の想いも明らかになる。そして後日配信される『ぜんぶ、幸子のためだから』後編には、藤井演じる林田和臣が登場。桜庭と幸子、そして和臣による不思議な三角関係（!?）を描く。
動物病院の医師・真柴を演じた駒木根は、七五三掛とはプライベートで食事に行くなど親交も深く、2024年10月期のオシドラサタデー『私たちが恋する理由』以来の共演に。駒木根がパーソナリティーを務めるラジオ番組に七五三掛と、本編で主人公の職場の後輩を演じている杢代和人が出演した際、駒木根が「僕も出演したい！」と逆オファーしたことから、今作への出演が実現した。
また、桜庭のもとにやってくる黒猫の幸子の声を担当するは山崎紘菜。『私たちが恋する理由』では、市川絢香と坂元凌の“あやさか”カップルとして七五三掛と8歳差の甘酸っぱい恋愛模様を演じた2人が、“猫”と“飼い主”という意外な関係性で再共演がかなった。
■出演者コメント
▼七五三掛龍也
（駒木根）葵汰とは『私たちが恋する理由』以来の共演ですが、あの時と変わらずフレンドリーで話しやすく、Travis Japanのライブにも来てくれたりして交流が続いていたので、また現場でご一緒できてよかったです。
葵汰のラジオにもくちゃん（杢代和人）と一緒に出た時に、葵汰も「出たい！」と言ってくれて…。もくちゃんの役とチェンジになるかも!?なんて冗談も言っていたのですが、無事もくちゃんの役はそのままで（笑）、葵汰も違う役で出演してくれることになりました。このラジオをきっかけに、すごいスピード感で出演が決まり。その1週間後にはスピンオフドラマの撮影をしていました！
葵汰は舞台中だったのですが、午前中にこのドラマの撮影、午後には舞台の本番があったそうで、そんな中でも来てくれて本当にありがたかったです。
▼駒木根葵汰
いつどこで会っても柔らかな空気に包まれていて変わらない七五三掛くん。とても癒やされますし、現場も本当に穏やかでした。そしてなぜなのか七五三掛くんは会うたびに若返っています（笑）。
僕のラジオに七五三掛くんと杢代くんが来てくれて、楽しそうな現場での話を聞いてうらやましくなって、生放送に任せて「出してくれ！」って駄々をこねたらなんと出演が決まりました！言ってみるもんだな、と思いました（笑）。
▼山崎紘菜
動物の声を演じるのは初めての経験でしたが、猫が大好きなので幸子として今作に参加できてうれしかったです。初めてということで不安もありましたが、動物の声を演じる技術は人を演じることと通じるものがあるという新しい気付きもありました。
『私たちが恋する理由』でご一緒した際に七五三掛さんは坂元くんという、かわいらしい歳下の子犬系男子を演じられていました。ですが今回は、真逆のクールでかっこいい男性を演じられているので、そのイメージの違いにイチ視聴者として驚いています。新たな役どころに挑戦されている姿を拝見して、幅広い表現をなさる役者さんだと感じました。
地上波の『ぜんぶ、あなたのためだから』は、常に不穏な空気が漂っていて、気が抜けないシーンがギュッと詰まっている作品ですよね。それに対して、このスピンオフドラマは、幸子がとてもかわいらしいですし、ほっと一息つけるような作品になっていますので、ドラマ本編と併せて楽しんでいただけたらなと思います。
