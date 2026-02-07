真木よう子「一番辛かった時期」 誹謗中傷に悩んだ過去を語る
俳優の真木よう子が、8日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#2に出演。誹謗中傷に悩んだ過去を語る。
【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子
8日放送の#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で多額の負債を抱え、自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場する。次々と襲いかかる不幸に「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」と語る平川。誹謗中傷への恐怖から「家族にすら弱みを見せられない」と、孤独な闘いを涙ながらに告白する姿に、スタジオは静まり返る。
そんな平川の姿に、ゲストの俳優・真木よう子は「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに真木自身も「一番辛かった時期」と語る経験を回顧。心ない言葉を浴びせられた過去や、誹謗中傷に対する自身の向き合い方を語ります。
また、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を深掘り。専門医を招き、最新の若返り治療を紹介。MCの滝沢も「SNSとかで見て、時代的に“私もやりたい”って思っちゃう」と興味津々の様子を見せる。さらに、峯岸がゲストの真木に対し、「真木さんはやったことありますか？」と直球質問をぶつける場面も。これには滝沢も思わず「なんてこと聞くんだ！女優だよ！」とツッコミを入れますが、真木は過去に悩んでいたという“あるコンプレックス”を告白。MC陣も驚いた、真木の赤裸々なエピソードとは。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸がMCを務める。
