お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が6日、自身のアメブロを更新。早朝からのロケに向かう際の長男とのやりとりや、息子の食生活における嬉しい変化についてつづった。

【映像】筧美和子、第1子妊娠中の大きなおなかが写る自撮りを披露

江上は「始発の新幹線に乗り、ロケ場所へ」と、この日のスケジュールを報告。一緒に起きた長男が玄関まで見送ってくれたことを明かし、「『気をつけて行ってきてね。ケガとかしないでね。あと、負けないでね！』と言っていたので、とっちゃんの中ではまだTHE Wが終わってないのかもしれません」と、長男とのやりとりをつづった。

続けて「チーズやクリームが苦手で、グラタンやシチューなども食わず嫌いだった」という長男について、「最近クリームパスタの写真を見て、『これ食べてみたい！』と言っていたので、昨日初めてカルボナーラを作ってみました」と報告。「最初は警戒して匂いもクンクンしていましたが、ひと口食べると、、『おかわりある!?』と、美味しそうに食べてました」と、長男の“成長”を明かした。

最後に「苦手を少しずつ克服していく姿は、頼もしいしカッコいいぜ。今度はグラタンにもチャレンジしてみようかな〜。それではロケ行ってきます」と息子の成長を称え、次なる目標を掲げた。