タレントの中川翔子が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。妊娠中に夫とケンカして３日間プチ家出をしたことを告白した。

中川は２０２３年４月に一般男性との結婚を発表し、昨年９月に双子の男児を出産した。

妊娠中の夫からの協力について問われ、「すごくマッサージしてくれた。『優しい』ってなりました」と感謝しつつも、「妊娠中ってホルモンバランスおかしくなるじゃないですか。イライラしたりとか。夫がミニマリストで私がオタクなので。オタクって収集しちゃう。ミニマリストは全部捨てたい」と夫とは気質が真逆と説明。「私が漫画置いてたら『片付けないの？』みたいに言われて。それで『わーっ！』ってなって。３日間だけプチ家出しちゃったんです」と妊娠中の不安定な精神状態だったこともあり、夫と衝突して衝動的に家を出たことを告白した。

「最初ホテルに泊まろうと思って調べたら、高くて諦めて…。母と一緒にベッドに寝てみたいな。『何やってんだろうな』と思って」と、実家で母と枕を並べたところで我に返ったと明かした。