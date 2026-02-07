2児の母・山田花子、仕事前に作った“週一の楽ちん夜ご飯”に反響「尊敬しかありません」 次男お気に入りの手料理も紹介
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が5日、自身のブログを更新。週に一度は作っているという“楽ちん”夕食を公開した。
【写真】「栄養たっぷりで言うことなし」山田花子が仕事前に作った“週一の楽ちん夜ご飯”
山田は、「最近ハマってます！」と題し、「今日は夜中からアキさんのイベントの稽古があるよ」と報告。「なので 体力温存のため夜ご飯は楽ちんのハッシュドビーフ 週に一度は作ってるね」と、フライパンいっぱいに作られた手料理を披露している。
続けて「最近ロナウドちゃんがはまっているきゅうり 出汁醤油をつけて食べてます」と次男（9）のお気に入りメニューを披露。緑豊かな副菜も並び、食事の様子を見守りながら「グリーンが多いね!!美味しく食べてくれて母は嬉しいです」と、優しい母心をのぞかせた。
コメント欄には「美味しそう」「栄養たっぷりで言うことなし」「夜中のお稽古前にお料理する愛情深い花ちゃん！尊敬しかありません」「ハッシュドビーフ 野菜もお肉もタップリ」「楽ちん、健康的、美味しい、最高ですね」などの声が多数寄せられている。
