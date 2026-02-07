コロチキ西野、2年半の筋トレで“別人級”の肉体に変ぼう ビフォーアフター写真が話題「本当に努力の賜物」「人って半年でこんなに変われるのか…」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。肉体改造に励む西野の、2年半での“劇的な変化”を披露した。
【ビフォーアフター写真】「こんなに変われるのか…」2年半の筋トレで“別人級”の変化を遂げたコロチキ西野
西野は23年9月から100日チャレンジ企画として筋トレを開始。それから自身のSNSやコンビのYouTubeチャンネルで肉体改造の道のりを記している。
この日は「2年半本気で筋トレしてみた」とつづり、筋トレ歴0日から、半年、1年、1年半、2年、2年半それぞれの比較ショットを公開。時間が経つにつれ、着実に筋肉量が増えているのが見て取れる。
“別人級”の進化を遂げる西野の変化に、「でかっ！」「人って半年でこんなに変われるのか…」「半年でそれはエグいて」「本当に努力の賜物」「継続は力なりですね 素晴らしい」「肩!!すごい」「青木マッチョみたい！」など、さまざまな反響が寄せられている。
