トランプ米大統領がホワイトハウスを出発する前、サウスローンを歩きながら記者団の取材に応じる様子＝6日/ Jose Luis Magana/AP

（CNN）トランプ米大統領はオバマ元大統領と妻ミシェル氏の人種差別的な描写で終わる動画に触れ、冒頭部分は確認したものの、不快な内容を含む最後の場面は見ていないと述べた。

大統領専用機内で記者団に説明したもので、インターネット上に投稿される前にトランプ氏自ら映像の少なくとも一部を確認していたことを初めて認めた形となった。ホワイトハウスは動画を削除した後、職員が誤って投稿したとの見解を示した。

動画は類人猿のアニメーションの上にオバマ夫妻の顔写真を重ねたもの。トランプ氏は謝罪せず、トゥルース・ソーシャル上におよそ12時間にわたって動画が残っていたにもかかわらず、「気づき次第すぐ」削除されたと述べた。

投票機の不正使用に関する既に否定された主張を含む動画の前半部については、「冒頭を見たが、問題なかった」と語った。

さらに「不正投票という意味では非常に強力な投稿だった」と続け、「最後にああいった内容が入っているとは誰も知らなかった。もし彼らが見ていれば気付いただろうし、おそらく削除する判断をしただろう」と語った。

トランプ氏は動画の冒頭を確認した後、職員に送ったと説明。その職員が最後まで確認すべきだったと主張した。

「誰かがミスをして、ごく小さな一部を見逃した」としている。

トランプ氏はまた、今回の動画をトランプ政権下のホワイトハウスで目にした「最も人種差別的なもの」と形容したティム・スコット上院議員（共和党）と話をしたことを確認。記者から追及を受け、動画の人種差別的な部分については非難すると表明した。

だが、謝罪するかどうか直接問われると拒否する姿勢を示し、「いや、ミスをしたのは私ではない」と答えた。