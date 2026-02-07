◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京―鹿島（７日・味の素スタジアム）

鹿島は２５年シーズンからの“連覇”を掲げ、王者として特別大会を迎える。

スタメンには昨季Ｊ１ＭＶＰのＧＫ早川友基が最後尾に入り、ＤＦラインは右から濃野公人、植田直通、キムテヒョン、古巣との対戦となる小川諒也。激しいポジション争いが繰り広げられたボランチは、三竿健斗と知念慶の２人が開幕スタメンの切符をつかんだ。

前線４枚は荒木遼太郎、エウベル、鈴木優磨、レオセアラ。荒木が右、エウベルが左、鈴木とレオセアラの２トップを基本布陣としつつ、流動的にポジションを入れ替えることになりそうだ。

ベンチには主将のＭＦ柴崎岳、明大から加入のＭＦ林晴己、けがで昨季終盤を欠場していたＦＷチャヴリッチらが入った。負傷により３日の練習を途中で切り上げたＦＷ田川亨介、ＤＦ津久井佳祐はベンチを外れた。

メンバーは以下の通り。

【スタメン】ＧＫ早川友基、ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、小川諒也、ＭＦ三竿健斗、知念慶、荒木遼太郎、エウベル、ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ千田海人、ＤＦ溝口修平、ＤＦ小池龍太、ＭＦ柴崎岳、ＭＦ樋口雄太、ＭＦ林晴己、ＦＷ徳田誉、ＦＷチャヴリッチ