マーベル・オタクの彼女も大興奮。マーベル・テレビジョン最新作「ワンダーマン」がで独占配信中だ。これまでのマーベル作品とは明らかに毛色異なる、スーパーヒーローもヴィランも登場しない、ハリウッド業界ドラマとなっている。

全8話で、1話あたり30分程度のコンパクトでカジュアルなシリーズ。主人公は売れない俳優のサイモン・ウィリアムズ。子どもの頃に憧れたヒーロー映画『ワンダーマン』がリメイクされると聞き、オーディションに挑むことに。その途中、かつて（2013）でテロリストのマンダリンを演じたトレヴァー・スラッタリーと出会い、俳優同士の仲を深めていく。しかし、二人にはそれぞれ大きな秘密があって……。

このドラマをファン同様に楽しんで絶賛したのが、「ミズ・マーベル」（2022）『マーベルズ』（2023）でミズ・マーベル／カマラ・カーン役を好演したイマン・ヴェラーニ。彼女自身も元々かなり熱心なマーベル・オタクとして知られている。

ヴェラーニは海外のレビュー投稿アプリにて、「ワンダーマン」の鑑賞を私的に呼びかける強火レビューを投稿。全人類とにかく「ワンダーマン」観てということで、次のように書き込んでいる。

「映画が好きなら『ワンダーマン』観て。

映画についての映画が好きなら『ワンダーマン』観て。

『真夜中のカウボーイ』が好きなら『ワンダーマン』観て。

マーベル作品を全部観た人も、全く観てない人も『ワンダーマン』観て。

スーパーヒーローには人間らしさが第一で、スーパーパワーはその次だという人は『ワンダーマン』観て。

師弟バディ・コメディにちょっと弱いなら『ワンダーマン』観て。

誠実さを忘れたら『ワンダーマン』観て。

ベン・キングズレーの"アメーリカ”な言い回しが恋しいなら『ワンダーマン』観て。

息抜きになって、物語に押しつぶされない爽やかな作品を求めているなら『ワンダーマン』観て。

豪華な曲の挿入シーンが好きなら『ワンダーマン』観て。

MCUが地に足着いていて、ちょっと変で、小規模で、少し悲しくて、それか最近なんか物足りなくて、それが何なのかはっきりわからない人、おめでとう、見つけたね。『ワンダーマン』観て。

本気の人たちが本気のファンのために作った企画が好きなら『ワンダーマン』観て。

オッケー、そんな感じ。まとめると……ワンダーマン観て！

（注意：このメッセージは純粋な喜びで描きました。ケヴィンとかファイギとかは存在しません）」

主要キャストの一人でもあるヴェラーニだが、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギの指示ではないと断ることで、「ステマ」ではないですよとアピール。個人的に作品を大いに楽しみ、その面白さに嬉しくなってレビューを投稿してくれたようだ。

「ワンダーマン」はディズニープラスで全8話が配信中。まだ観ていないという方は、イマン・ヴェラーニに習って、気軽に視聴してみよう。