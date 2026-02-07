フォードGT Mk1（2005年）

フォードGTは2つの重要な役割を果たした。2003年のフォード創立100周年を記念するモデルであるとともに、1966年にル・マンでフェラーリを破った名車GT40へのオマージュでもあるのだ。

スーパーチャージャー付き5.4L V8エンジンから558psを発生。0-97km/h加速は3.4秒、最高速度は約330km/hに達する。全世界で4038台と比較的多く生産されたにもかかわらず、その価値は高まる一方だ。カバーをかけた状態でも、その姿は実に堂々としている。



フォードGT Mk1（2005年）

フォード・フォーカス（1998年）

初代フォーカスは、優れたハンドリング、シャープなデザイン、手頃な価格帯で、欧州のハッチバック市場に確固たる地位を築いた。初代は2.0L直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、130psを発生。1998年から2004年にかけて生産された。

AUTOCAR英国編集部も特集を組み、1998年11月、ロンドン環状高速道路M25を10日間以内で100周する目標を掲げ、フォーカスを借り受けた。25名のジャーナリストが交代で運転し、可能な限り時速70マイル（約113km/h）の定速走行を続けた。240時間で合計1万8940kmを走り、平均速度は80km/hだった。この挑戦は事故もなく成功に終わり、12.8km/lの燃費を記録した。



フォード・フォーカス（1998年）

フォード・フォーカスRS Mk1（2002年）

優秀なフォーカスをさらに有名にしたのが、RSバージョンだ。ターボチャージャー付き2.0Lエンジンから215psを発生し、0-97km/h加速は6.3秒、最高速度は230km/hに達した。

2002年当時の価格は2万ポンドで、現在の価値に換算すると約3万2000ポンド（約680万円）。車重は1278kg。ハンドリングには高い運転技術が求められるが、集中して運転すれば喜びが待っていた。



フォード・フォーカスRS Mk1（2002年）

フォード・モンデオMk1（1993年）

5代目エスコートの失敗後、フォードは中型車戦略を再編し、シエラの後継としてモンデオを開発した。グローバル戦略車として構想され、万人向けのようでいて誰のニーズにも応えられない失敗作となるリスクもあった。

ところが結果は大成功だった。エンジン出力は控えめながら、安定感があり操りやすい、しかも魅力的なハンドリングを実現したのだ。当時のAUTOCAR英国編集部の評価は、「モンデオこそ王者！ 最高のファミリーカーだ」というものだった。



フォード・モンデオMk1（1993年）

フォード・マスタングMk1ハードトップ（1967年）

2016年まで、フォードは英国でマスタングを公式販売したことはなかった。では、なぜこの1967年式の輸入車がコレクションに置かれているのだろうか？ このGT390モデルは2014年までカリフォルニア州の穏やかな環境で過ごし、その後英国に持ち込まれ、完全なオリジナル状態に復元された。1968年の映画『ブリット』でスティーブ・マックイーンが運転したマスタングに似せるため、ダークグリーンの塗装も施されている。

フォードは2017年にオークションでこれを落札し、2018年初頭に発表された新型マスタングのブリット・エディションのプロモーションに利用した経緯がある。



フォード・マスタングMk1ハードトップ（1967年）

フォード・シエラ・コスワース・サファイア4×4（1990年）

このハンサムなマシンは、1990年当時世界中で最も入手困難なフォード車の1つだった。サファイアRSコスワースは1988年に登場したが、1990年に四輪駆動モデルへと進化した。ターボチャージャー付き2.0L直列4気筒エンジンは223psを発生し、0-97km/h加速6.6秒、最高速度235km/hを誇った。

高い洗練性と、安定したハンドリングにより、当時最も扱いやすい高性能のシエラだった。英国では警察車両として愛用されたが、残念ながら、自動車窃盗犯にも大変人気があった。



フォード・シエラ・コスワース・サファイア4×4（1990年）

フォード・トランジットMk2（1977年）

現在、英国で生産されているフォードの商用モデルは1つもない。しかし、1984年、この後期型トランジットがサウサンプトン工場から出荷された当時は事情が異なる。各地でさまざまな業務に就くトランジットの姿なしに、英国文化を想像することは確かに難しい。

このモデルのパワートレインは1.6L直列4気筒エンジンで、66psを発生する。



フォード・トランジットMk2（1977年）

ロータス・コルティナ（1963年）

おそらく英国フォードの高性能モデルで最も有名なのは、最も古いモデルの1つでもあるロータス・コルティナだろう。その1.6L 4気筒エンジンは106psを発生し、0-97km/h加速10.1秒、最高速度174km/hを誇った。

しかし、その真価はハンドリングにある。905kgという軽さもあって、当時の基準では非常に機敏で軽快な走りを実現した。平凡なセダンの世界に、ロータスの楽しさをもたらした1台だ。白と緑の塗装も大きな特徴だ。サーキットでは1964年、ジム・クラークの運転でレースシリーズ優勝を果たした。生産台数はわずか3301台で、現存する車両は非常に価値が高い。



ロータス・コルティナ（1963年）