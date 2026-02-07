AUTOCARがスポンサーとなったラリーカーも！

英国エセックス州ダゲナムにあるフォードのエンジン工場の近くには、同社が誇る貴重なコレクションが数多く保管されている。

【画像】欧州版マスタングとも呼ばれたスポーツクーペ【フォード・カプリを詳しく見る】 全48枚

その内容は、1台だけ製作されたプロトタイプや生産終了した人気モデルなど多岐にわたる。保管車両がイベントやプロモーションに用いられることもあるようだ。



AUTOCAR英国編集部は、フォードが保管している貴重な車両を見学する機会を得た。

AUTOCAR英国編集部はフォードに招待され、このコレクションを独占的に見学することができた。特に印象的だった車両をいくつか紹介しよう。

フォード・コルティナ・クルセイダー（1982年）

クルセイダーは1982年に生産終了となったコルティナの最終モデルだ。最高出力72psの1.6Lピントエンジンを搭載し、最高速度は150km/hに達した。1982年当時の価格は5435ポンドで、現在の価値に換算すると1万9000ポンド（約400万円）に相当する。もう少しでモンデオを購入できる金額だ。

販売台数3万台と大きな成功を収めた。実際、英国では今日に至るまでフォードの特別仕様車として最も売れたモデルであり、多くの人がコルティナの後継車であるシエラよりもこちらを選んだ。これは、メーカーの意図とはまったく異なる結果だった。



フォード（ファーガソン）カプリ4×4（1971年）

スポーツクーペのカプリに四輪駆動モデルの計画があったことはあまり知られていない。プロトタイプの域を出ることはなかったため、知名度が低いのも当然だろう。試験のために17台が製作されたが、現存しているのは1台だけのようだ。それが、この写真に写っている車両だ。



エンジンは、おなじみの3.0L V6エンジンを搭載。通常は160psを発生するが、ファーガソン・フォーミュラ4WDシステムの追加重量に対応するため、250psにチューンアップされている。また、プロトタイプでは全車オートマティック・トランスミッションが搭載されていた。「日曜にレースで勝ち、月曜に売れる」という方程式に従い、ラリークロスイベントに出場する予定だったが、その構想は完全に立ち消えになったようだ。残念。



フォード・エスコート・メキシコMK1（1970年）

メキシコは、ロンドン・メキシコ・ラリーでのフォードの勝利を記念して発売された。当時としては優れたパフォーマンスを発揮し、0-97km/h加速を10.7秒で達成、最高速度は160km/hだった。1.6Lエンジンは最高出力86ps /5500rpm、最大トルク12.7kg-mを発生した。

車両重量はわずか850kgで、軽快な走りが魅力だった。人気のパッケージとなり、4年間で1万352台が販売された。1970年の価格は1150ポンド、現在の価値で1万8000ポンド（約380万円）に相当するが、これは現代のフィエスタSTよりわずかに安い程度だ。フィエスタSTは「大衆向け高性能車」という観点では、おそらくメキシコの精神的後継車と言えるだろう。



フォード・エスコートRSコスワース・ラリー（1993〜1996年）

四輪駆動のエスコート・コスワースはフォードを代表する名車の1つだ。当時は平凡さの代名詞だったエスコートを、圧倒的な高性能車へと変貌させたのだ。ただ外観や名称とは裏腹に、その中身はエスコートではなく、シエラ・コスワースのシャシーとメカニズムを採用している。

標準仕様では2.0Lターボエンジンから227psを発生するが、ラリー仕様では314psに強化され、0-97km/h加速はわずか3秒とされた。1997年にはグループAラリーカーでユハ・カンクネンが操縦している。



フォード・フィエスタSTラリー（2006年）

5代目フィエスタをベースにした、興味深いラリーカーだ。ご覧のようにAUTOCARがスポンサーとなり、ジュニア世界ラリー選手権に参戦した車両である。150psという控えめな出力は大したことないように思えるかもしれないが、この前輪駆動車を猛スピードで走らせるのは楽しかったに違いない。車重は1137kgで、2006年から2010年までラリーに参戦した。



フォード・グラナダMk2 2.8iSギア（1977年）

この2代目グラナダの初期型は特別なモデルで、2.8LのケルンV6エンジンを搭載し、160psを発揮した。グラナダで初めて燃料噴射装置を搭載し、さらに専用設計の「メトリックTRX」アルミホイールを装備している。

ホイールサイズは特殊で、高出力エンジン用に設計された特別なミシュランTRXタイヤしか装着できなかった。



（翻訳者注：この記事は「後編へ続きます。」）