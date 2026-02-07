１月に行われた茨城県立中学校と中等教育学校の入学者選抜の「適性検査Ｉ」（４５分）で、開始から２１分後に問題の文言が追加提示されたことについて、県教育委員会は６日、チェック態勢の不備が原因とする調査結果を発表した。

これに伴い、動揺した生徒らの救済策として、１１４人を追加合格にしたことも明らかにした。

発表では、文言追加の原因について、問題作成の担当者が「条件設定は適切か」といった確認をするチェック表の使用を失念していたとした。問題の不備が判明した際、生徒らに追加提示をするのに適切な時間帯かを判断するためのマニュアルもなかったという。再発防止策では、検査中に問題の追加提示を行わないなどとした。

救済対象とした１１４人は、「心理的動揺を与えた」とし、対象の問題で不合格者全員を満点にした結果、合格者最低点を超えた受検生。県教委は国の方向性に合わせて来年度から「３５人学級」とする予定だったが、特例措置で４０人までとする。

今回の問題を受け、柳橋常喜教育長が給与の１０分の１を２か月分自主返納。また、県教委は６日付で学校教育部長を減給１０分の１（１か月）、高校教育課長を戒告とするなどの懲戒処分を行った。柳橋教育長は同日の会見で「（急な入学者数増となり）学校にどのような支援が必要か聞いて対応する」と述べた。