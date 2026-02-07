松本明子「姉想いの優しい妹です」 仲良し“姉妹”2ショット披露にファン歓喜「あたたかいなぁ かわいい〜」「お2人の笑顔がとても素敵です」「DAISUKI姉妹 大好き」
タレントの松本明子（59）が6日、自身のインスタグラムを更新。「姉想いの優しい妹です」と紹介し、仲良しの俳優・飯島直子（57）との2ショット写真を披露した。
【写真】「笑顔がとても素敵です」「かわいい〜」“妹”飯島直子との2ショット披露の松本明子
2人は、91年に放送された日本テレビ系の深夜番組『DAISUKI！』で共演。終了後も交流は続き、SNSではもう1人のレギュラー出演者であるタレント・中山秀征（58）を含め、同番組メンバーの仲の良さがにじむプライベートがたびたび報告されている。
この日の投稿では、松本がゲスト出演したBSフジ『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』が再放送されたことを伝え、収録時の2ショット写真をアップ。
「直ちゃんと高円寺で、サシ飲み！めちゃくちゃ楽しかったです〜」と振り返るとともに、「直ちゃんとは『DAISUKI』依頼、ヒデちゃんと35年の仲良しです 姉想いの優しい妹です 直ちゃん、いつも感謝しています！」（原文ママ）と記した。
コメント欄には「再放送も観ました」「あたたかいなぁ かわいい〜」「お2人の笑顔がとても素敵です」「一瞬でしっくりくる2人」「仲良しのお2人さん」「DAISUKI姉妹 大好き」など、さまざまな反響が寄せられている。
