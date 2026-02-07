フリルのエプロン姿で仕事をしたり、反対にスタイリッシュなイメージもあるメイドさん。「メイドの役が似合う」といわれたら、誰を思い浮かべますか？



【写真】「メイド役が似合いそうな女性芸能人」1位に選ばれたのは…

株式会社NEXERと秋葉原のメイドカフェMAID MADEが調査したところ、メイド役が似合うと思う女性芸能人の1位は橋本環奈さんでした。



この調査は、全国の男女1000人を対象に、2025年12月に実施したものです。回答者のコメントは以下の通りです。



【1位：橋本環奈】

・かわいいから似合うと思う。（20代・女性）

・雰囲気が親しみやすいから。（30代・男性）

・綺麗な顔つきだから。（30代・男性）

・アニメに出てきそうな見た目だから。（30代・男性）

・なんでも着こなす人だと思うので。（40代・女性）

・メイドのロリータっぽい恰好が似合いそうだから。ツンデレメイド喫茶が似合いそうだから。（40代・女性）

・ビジュアルが良くて愛嬌もいいので。（40代・男性）



可愛らしいビジュアルと親しみやすい雰囲気が高く評価されているようです。



【2位：深田恭子】

・優しい雰囲気で、女性としての品のある顔つきや、笑顔でクラシカルな感じだから。（10代・女性）

・可愛いくて好きだから。（30代・男性）

・彼女が若い時から、「可愛くてきれいな人だな」と思っていた。今でもきっと似合うと思う。（30代・女性）

・可愛いし雰囲気がぴったりだと思った。話し方もメイドに合っている気がするから。（40代・女性）

・メイド服が良く似合う美形で、性格も控えめな感じだから。（50代・男性）

・ふんわりとした雰囲気と愛らしいルックスから、可愛くてセクシーな感じがしてメイド服とよく似合いそう。（50代・男性）

・控えめで大人しそうな印象なので。（60代・男性）



2位に選ばれたのは深田恭子さんでした。上品で包容力のあるイメージが高く評価されているようです。



【3位：あの】

・見た目がメイドみたいだから。（10代・男性）

・パッとメイド姿が浮かんだので。（30代・男性）

・見た目のメンヘラ具合と話し方。（30代・女性）

・オタク系で、地雷系が似合うからかなーと思う。（40代・女性）

・話し方や外見がそのように見えるから。（40代・男性）

・独特の雰囲気の持ち主。（50代・男性）



独特な話し方やサブカルに親和性のあるファッションなどが高く評価されているようです。



【4位：今田美桜】

・可愛らしい顔をしているから。（30代・女性）

・以前CMで中世のお姫様のようなドレスを着て踊っている姿を見て、とても可愛かったので、メイド服もきっと似合うだろうと思った。（30代・女性）

・目がくりっとしてかわいい。（40代・女性）

・容姿や雰囲気が合いそうだと思いました。（40代・女性）

・笑顔の表情が似合っていそうに見えるからです。（50代・男性）



可愛らしい目鼻立ちが高く評価されているようです。



【5位：浜辺美波】

・目が大きく可愛らしいから。（30代・男性）

・かわいらしく優しいはかなげな印象があるから。（40代・女性）

・透明感がありつつ、どこかクラシカルな雰囲気。（40代・男性）

・可愛らしい顔をしているので選びました。（50代・男性）

・美人だし、可愛い部分もあり、ノリも良さそうで似合いそう。（60代・男性）



清楚で透明感のあるルックスが高く評価されているようです。6位〜10位は以下です。



【6位：綾瀬はるか】

・可愛いから。（30代・女性）

・色白なので何でも似合いそう。（50代・男性）

・キレイなので何を着ても似合うと思うから。（50代・男性）



【7位：広瀬すず】

・可愛く、スタイルが良いので似合いそうなため。（30代・男性）

・男性受けしそうな顔、体型だから。（40代・女性）

・顔が幼く、笑顔が素敵なので、皆がリラックスできると思うので。（50代・男性）



【同率8位：北川景子】

・美形だから。（30代・男性）

・スタイルが良いし美人。（50代・女性）



【同率8位：小芝風花】

・明るくかわいい一面があるだけでなく、表情が豊かで見ていて楽しいので。（40代・男性）

・今の私のお気に入りの女優さんで、可愛いと思うから。（50代・女性）



【10位：えなこ】

・言い方で変わるというか、家政婦ではなく、メイドと言われたら、可愛い感じで、どこかアニメ感が強いイメージなので、この人。（30代・女性）

・コスプレをしているのを見たことがあるので、似合うと思いました。（50代・男性）



【出典】株式会社NEXERと秋葉原のメイドカフェMAID MADEによる調査

▽秋葉原のメイドカフェMAID MADE