見た目がかわいいと思う「宮崎県のお土産」ランキング！ 2位「マンゴーゼリー」を抑えた1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「宮崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「宮崎のイメージがわくので」（40代女性／福岡県）、「宮崎と言えば、マンゴー。鮮やかなオレンジ色のプルンとした形がかわいく目をひくから選びました」（40代女性／徳島県）、「オレンジ色が鮮やかで南国感たっぷり」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「卵に似せた形が可愛い」（50代男性／京都府）、「外側から見ても、中を割って見ても、本当の卵みたいでかわいいから」（40代女性／千葉県）、「コロンとした丸い形の見た目が、上品で素朴なかわいさを感じることができるお土産だと思います」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：マンゴーゼリー（ユタカ商会）／42票南国・宮崎を象徴するマンゴーをたっぷり使用したぜいたくなゼリー。透明感のあるオレンジ色が美しく、宮崎の太陽をそのまま閉じ込めたような輝きがあります。トロピカルな雰囲気を感じさせるパッケージも相まって、夏のお土産やギフトとして非常に高い評価を得ています。
1位：マンゴーのたまご（ユタカ商会）／77票宮崎県産のマンゴーピューレを使った、愛らしい「たまご型」のフォルムが目を引くお菓子が1位に輝きました。コロンとした見た目は、一目で「かわいい！」と大好評。中にはしっとりとした餡が詰まっており、フルーティーな香りと優しい甘さが楽しめます。宮崎観光の思い出を象徴するようなキャッチーなルックスが、多くの支持を集めました。
