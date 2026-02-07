個人戦トーナメントバトル！LDH新星のダンス早覚えキングは誰！？：ヴィクトリーグ！

今回は個人戦！ダンス早覚え対決

「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、「即興ダンス！早覚えトーナメント」に密着。放送未公開部分も含め、収録の様子をお届けします。今回は、リルとキドフェノのダンスに自信があるメンバーによるダンス早覚え対決！トーナメントによる個人戦で優勝者を決定します。

参加メンバーは、リルから山田晃大さん、岡尾真虎さん、百田隼麻さん、難波碧空さん、キドフェノから夫松健介さん、岡尾琥珀さん、佐藤峻乃介さん、川口蒼真さん、鈴木瑠偉さんの9人。隼麻さんは歌もダンスも選抜メンバー入りです。ダンスの判定をしてくれるのは、 ダンスクルーRHT.のSHOTAさん。 D.LEAGUE初代王者でもあり、ちゃんみな、K−POP、LDHアーティストなどのダンサーも務めています。1回戦ファーストバトルは、真虎さん×瑠偉さん×峻乃介さんの対決。一世を風靡したアノ曲の特徴的なダンスに挑戦します。ダンスが得意な3人も「これ難しい」と苦戦。ダンス早覚え企画に強い真虎さんは「子どもの頃、一回覚えたことがあるので、それをフラッシュバックして」と若干ワード選びには不安が残るものの、ダンスは完璧!?終始笑顔で早覚えにチャレンジする瑠偉さんは「自信はあります。けど、ちょっとふわふわした感じ」とニコニコ。キドフェノはダンスレッスンでもお世話になっているため、「SHOTAさんにはいつもふざけているところしか見せてないので、パーフェクトなところを見せたい」と峻乃介さん。1回戦セカンドバトルは、碧空さん×隼麻さん×健介さんの対決。心も体も弾むアノ大ヒット曲を、なんと制限時間1分での早覚え！表情やポンポンスティック使いも重要なポイントです。健介さんは「夫“松健”介なんで」と、この曲はもはや自分のための曲かも!?碧空さんは「ナンソラサンバで勝負します！」と意気込みコメントを。その後「ナンバサンバの方がよかったかな…？」とつぶやいていました。弾ける笑顔で踊る隼麻さんですが、途中ポンポンのアクシデントに見舞われ…!?



1回戦サードバトルは、晃大さん×琥珀さん×蒼真さんの対決。約50年前の大ヒット曲、女性デュオのダンスに挑戦。





ガールズダンスということで、蒼真さんは立ち振る舞いや言葉遣いも艶っぽく。なぜか、語尾は「ありんす」に！？





琥珀さんは、占いで「宇宙人」と言われたとそうで、これぞピッタリの曲！？





晃大さんは「僕の宇宙船に乗せてあげたい」と、カメラ目線でカッコよくキメます。



この他にも、いろんなダンスに挑戦します。写真を見て曲目を予想してみて！

















この模様は2週に渡って放送。果たして、ダンス早覚えキングは誰の手に！？





