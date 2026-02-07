歌手の布袋寅泰（64）が、日本から生活拠点にしているロンドンに戻ったことを報告。落ち着いた雰囲気が印象的な自宅を公開した。

これまでにもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、滞在先のロンドンで散歩をする姿など、日々の様子を発信している布袋。

2月5日は、日本で開催したライブを終え、ロンドンに戻ったことを報告。

「きのう、立春を迎えたロンドンですが朝晩は冷え込み『春が来た！』というより冬の底を越えたサインという感覚のようです。庭のダッフォディルはつぼみを開き始めていますが、当分は雨の日が続くみたい。まだ冷めぬ京王アリーナの熱狂に心を委ねながら、暖炉の炎の横で読書をしたり映画を見たり、冬のロンドンを満喫したいと思います」と、日本でのライブを振り返りつつ、おしゃれな自宅の一室や、庭の写真を添えて、ロンドンでの様子をつづっている。

この投稿にファンからは、「ステキなお部屋ですね！暖かい場所でゆっくりお過ごしください！」「なんておしゃれなかっこいい部屋なんだ」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）