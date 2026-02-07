【お得】ピザハット、持ち帰り限定で安い「ハットの日」2月も開催 Mサイズピザは通常1860円→810円に＜対象ピザ一覧あり＞
ピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日に実施している恒例企画「ハットの日」を2月も開催。8日〜10日までの3日間、＜持ち帰り限定＞でMサイズピザが810円となるほか、一部店舗ではSサイズ600円ピザを継続で販売する。
【写真】『ピザハット・マルゲリータ』など、税込810円で販売する対象ピザ
「ハットの日」は、毎月内容が変わる対象商品を特別価格で提供する人気企画。この2月は、810円のMサイズピザが4種類、1100円のピザが6種類、1300円のピザが1種類に加え、サイドメニュー2種類も対象となる。また、今月は『とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックス』のハーフ＆ハーフが特別に店舗限定で登場する（※半熟たまご風ソースはたまご加工品） 。
810円で提供されるMサイズピザは、『ピザハット・マルゲリータ』『ペパロニクラシック』『芳醇ベーコンマッシュルーム』『じゃがマヨコーン』の定番4種。通常1860円の商品が並び、1050円引きと大幅な割引となる。
1100円のラインアップには、人気の4種類のハーフ＆ハーフとフレンズ4、店舗限定で『とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックス』のハーフ＆ハーフが登場。通常2095円〜2580円の商品が、最大1480円引きで提供される。
1300円では、『ピザハット・ベスト4』を販売。4種類の人気ピザ（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）を1枚で楽しめる構成で、通常3190円の商品が1890円引きで楽しめる。
対象ピザ購入時に限り『ハットフライポテト（Mサイズ）』と『もちっと！ハニーフォカッチャ（8個入り）』のいずれかを250円で追加できるサービスも提供。また、一部28店舗では、Sサイズピザ4種類を600円で販売する企画も実施する。
いずれもお持ち帰り限定で、価格はすべて税込。実施内容は店舗により異なり、ピザハットの公式サイト内で確認できる。
【2026年2月の「ハットの日」対象商品】 ※価格は税込
■810円の対象ピザ（4種類）
・ピザハット・マルゲリータ
・ペパロニクラシック
・芳醇ベーコンマッシュルーム
・じゃがマヨコーン
→通常価格：1860円が810円に（1050円お得）
■1100円の対象ピザ（6種類）
・ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ
・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ
・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ
・芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ
・【店舗限定】とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ
・フレンズ4
→通常価格：2095〜2580円が1100円に（最大1480円お得）
■1300円の対象ピザ（1種類）
・ピザハット・ベスト4
→通常価格：3190円が1300円に（1890円お得）
■【一部店舗限定】600円の対象ピザ（4種類） ※Sサイズおよび生地はハンドトスのみ
・ピザハット・マルゲリータ
・ペパロニクラシック
・じゃがマヨコーン
・芳醇ベーコンマッシュルーム
→通常価格：1400円が600円に（800円お得）
