アルペンスキー女子のリンゼイ・ボン（４１＝米国）が、ミラノ・コルティナ五輪で奇跡の復活を果たそうとしている。

２０１０年バンクーバー五輪滑降の金メダルなどの実績があり、かつて男子ゴルフのタイガー・ウッズ（米国）と交際したことでも知られるボンは、先月３０日の大会で左膝の前十字靱帯帯断裂の大ケガを負い、大舞台は絶望視されていた。しかし、米メディア「ＣＮＮ」などによると、６日の公式練習に参加して完走。１分４０秒３３の記録を記録した。この日は４７人中４３人が完走し、ボンは全体１１位の記録だった。

しかし、同メディアはは「ＣＮＮが取材した専門家は皆、すぐに競技に復帰するのは決して一般的ではなく、推奨もされないと強調した。むしろ、アスリートたちはその逆の行動を取ることが多い。スキー場に出るということは、ボン選手がさらなる怪我を負う大きなリスクにさらされることになる」と指摘。奇跡という美談だけで済まされない無謀な挑戦という側面もあるわけだ。

本人は３日の会見で「チャンスがある限り、挑戦を続けたい」と意欲を語っていた。状態については「膝は腫れていないし、サポーターのおかげで日曜日（８日）の試合に出場できる自信がある」と説明した。アルペンスキー女子滑降は、日本時間８日午後７時３０分から開始される。