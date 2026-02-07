人気キャラクター、ガチャピンとムックが７日、東京・ＷＩＴＨ ＨＡＲＡＪＵＫＵで「ガチャ沼展ーのぞくたび、深くハマる。」（７、８日開催）メディア向け内覧会に登場した。

同イベントでは、２０２６年春に発売予定の最新ガチャ５０種類以上が初公開。２人はこの日限定の「ガチャアンバサダー」としてセレモニーに参加し、イベントの開催を記念してテープカットを行った。

その後のステージイベントでは、ガチャマシンを用いたトークセツションを展開。それぞれの本名は何かと聞かれると、本名はガチャピン、ムックだと宣言した上で、ムックは恐竜であることにちなみ「ガチャピンダイナソー」、ムックはオシャレなので「ジョルジュ・デュ・ムック」と自称し、会場の笑いを誘った。

ミラノ・コルティナ五輪が始まったことにちなみ、得意なウィンタースポーツを聞かれたガチャピンは、「フィギュアスケート、スキージャンプ、モーグル、スノーボードクロスにも挑戦したけど、これが一番得意ってのはない！」と回答。これまで様々な競技で大技を披露してきたが、「失敗あっての成功なんです。努力してるんです」と明かした。

イベント終盤には、２人が人気商品「肩ズンｆｉｇ」に採用されたと発表。全身で喜びを表現すると、ガチャピンは「僕たちの商品が発売されるなんて本当にうれしいです」と声を弾ませ、ムックは「みなさーん！楽しみに待っててくださいね」と呼び掛けた。