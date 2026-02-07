2月5日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります！27」で、倉科カナが新制服姿を初披露した。

番組加入後2戦目となったこの日、倉科は濃紺のブレザーにプリーツスカート、ブルーのシャツとレジメンタルタイを合わせた装いで登場。本人いわくテーマは“ブリティッシュ感”で、クラシカルかつメンズライクなテイストを意識したという。インスタグラムや番組公式SNSでは、その姿が公開されるやいなや「かわいすぎる」「制服が完璧にハマっている」といった声が相次ぎ、注目度の高さをうかがわせた。

スタジオでも新制服は好評で、同期の佐野勇斗からは思わず笑顔で絶賛される場面も。衣装の話題だけでなく、トークやゲーム企画でも存在感を発揮し、自然体のリアクションが番組に心地よいリズムをもたらしていた。増田貴久の声をまねたオーダーや、アカペラ企画での奮闘など、全力で楽しむ姿が印象的だ。

VIPチャレンジャーとして木村佳乃、竹内涼真が加わり、スタジオは終始にぎやかなムードに包まれたが、その中でも倉科は柔らかな空気感で場を和ませていた。新制服とともに本格参戦となった「ゴチ」で、今後どんな表情を見せてくれるのか。視聴者の期待は、回を重ねるごとに高まっていきそうだ。

参考：https://www.instagram.com/reel/DUXKtVek-UG/