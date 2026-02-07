40歳・芹那、“布面積少なめ”大胆グラビアショットにファン釘付け「えーーぐ」「エチエチ過ぎる」
タレントの芹那（40）6日、自身のインスタグラムを更新。布面積の少ないグラビアカットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「エチエチ過ぎる」“布面積少なめ”の大胆グラビアショットを披露した芹那
「お知らせ FRIDAYグラビア第二弾 掲載していただくことになりました 本日!! 2／6発売の2026年2月 20・27日号です」と報告し、撮影ショットを公開。グレーのファーとショーツのみを身につけた姿で座りポーズを披露しており、引き締まったスタイルが際立つ1枚となっている。
芹那は「絶対見てね 写真集も3部あるのでコンプリートまだの方は見てみてください」と呼びかけた。
“衝撃的”なグラビアショットに、ファンからは「すごっ」「えーーぐ」「エチエチ過ぎる」「セクシー」「スタイル維持していて凄い」「やみつきになる身体」などの声が寄せられている。
