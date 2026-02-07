ジャガー横田の夫・木下博勝氏、家族の“若き日”ショット公開「カッコ良すぎる」「みんな別人に見える」 長男JJは「お二人にそっくり」
プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（58）が7日、家族それぞれの若い頃の写真を公開した。木下氏自身の若い頃の姿に加え、ジャガー横田、長男で“JJ”の愛称で知られる木下大維志さんの過去ショットが披露され、反響を集めている。
【写真】「カッコ良すぎる！」家族の“若き日”ショットを公開した木下博勝氏
木下氏はこの日、「おはヨネスケ」と独特のあいさつで書き出し、「昨日は写真を撮っていないので、家族の各々若い頃で」とつづり、複数枚の写真を投稿した。そこには、現在とは雰囲気の異なる若かりし日の自身の姿や、プロレスラーとして活躍を続けるジャガー横田の過去の一枚、さらに幼少期の長男・大維志さんの姿が収められている。
続けて木下氏は、「本日も、22時頃からインスタライブの予定ですので、宜しくお願いします」と告知し、「JJは出てくれるのか？（笑）」と長男の登場にも含みを持たせた。家族の自然体なやり取りがうかがえる投稿となっている。
また、近況にも触れ、「今日、明日は寒い予報なので、皆さん暖かくしてお出掛け下さい」と気遣いを見せたほか、「インフルエンザB大流行中です。ご注意下さい」と医師としての注意喚起も添えた。
この投稿にフォロワーからは「ちょっと待って!!カッコ良すぎる」「JJくんはお二人にそっくりですね」「イケメンですね JJくん、可愛い ジャガーさんはカッコいい笑」「写真みんな別人に見える」などのコメントが寄せられている。
