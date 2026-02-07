４年に１度の冬の祭典が幕を開けた。

史上初めて２都市の共催となるミラノ・コルティナ五輪。６日夜（日本時間７日未明）に行われた開会式では、イタリア北部の４か所の会場に分かれたアスリートが、熱い思いを胸にそれぞれの地を行進した。（塚本康平）

９２の国・地域の選手団は、イタリア語のアルファベット順に入場し、日本選手団は３４番目に登場。おそろいの赤いウェアを着た選手たちが日本とイタリアの国旗を手に、笑顔でスタンドの声援に応えていた。

２大会連続メダルのスピードスケート女子の佐藤綾乃選手（２９）は、主会場となったミラノのサンシーロ五輪競技場を歩き、「一つのゴールに向けて全力で自分と向き合うことの楽しさを、多くの方々に伝えられるように頑張る」と意気込んだ。

サンシーロ五輪競技場では、ほかの３会場で選手たちが手を振る映像も同時に映し出された。

スノーボードなどが実施されるリビーニョの会場には、５日に行われた男子ビッグエアの予選をトップ通過した荻原大翔（ひろと）選手（２０）の姿も。「目標は金メダル。自分の滑りを最大限発揮する」と決意した。

スキージャンプなどの会場となるプレダッツォは、旗手が不在となったが、今季ワールドカップで初勝利をあげた男子ジャンプの二階堂蓮選手（２４）が日本国旗を掲げながら先頭を歩いた。「どうせ飛ぶなら世界一を目指し、大舞台で最高のパフォーマンスを体現する」と力を込めた。

森重航「４年間の答え合わせ」

「会場の雰囲気を楽しみながら歩いた。ずっと続けばいいのにと思った」。ミラノで行われた開会式で日本選手団を先導したスピードスケート男子の森重航選手（２５）は笑顔で振り返った。

２１歳で初出場した４年前の北京五輪では、得意の５００メートルで銅メダルを手にした。直前の２０２１年１１月、ワールドカップ（Ｗ杯）に参戦し、翌１２月に同種目でＷ杯初優勝を飾った。その勢いで駆け上がった五輪の表彰台だったが、「４年間かけて臨んだわけではないから」と満足できなかった。

北京五輪での結果を超えるために選んだのは、変化すること。２３〜２４年シーズンのＷ杯５００メートルで自身初の総合優勝を果たすと、翌シーズンからは、「自分でやりたいように調整してみたい」と、他の日本選手らと新しいスケートチームを結成して自分らで練習メニューを考える道を進んだ。

特に力を入れてきたのが、スタートの改善だ。腰に巻いたチューブを後ろから引っ張ってもらいながら前に進むことで、より強い推進力を生み出せるように氷を押す力を鍛えていった。スタートで安定して加速できるようになり、昨年１２月のＷ杯５００メートルで３位。年末の全日本選手権では、国内最高記録で優勝し、五輪代表をつかみ取った。

４年間の「答え合わせ」のレースはもう目の前に迫っている。「前回以上の色のメダルを取りたい」と抱負を語った。

冨田せな「アジアじゃない、すごい楽しみ」

３度目の五輪出場となったスノーボード女子ハーフパイプの冨田せな選手（２６）。ミラノから北東に約１４０キロ離れたスノボ会場のリビーニョで旗手を務め、「練習してきたことを発揮し、悔いなく終えたい」と誓いを立てた。

高校３年で迎えた２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪で８位入賞し、２２年北京五輪では、大技の「フロントサイド１０８０」（横３回転）を決めて日本のハーフパイプ女子初の銅メダルを手にした。しかし、その後は体調不良も重なり、翌２２〜２３年シーズンは試合に出ることはやめて長期休養を取った。

その間は純粋にスノボを楽しみ、ワールドカップ（Ｗ杯）の解説にも挑戦した。外から客観的に試合を見たことで、「スノボが好き」という気持ちを再確認できた。

復帰して迎えた２４〜２５年シーズンでは、Ｗ杯開幕戦で予選落ちし、その後も表彰台から遠ざかった。それでも気持ちを切らさずに滑り続けると、２５年２月のアジア大会で銀メダルを獲得。自信を取り戻し、１週間後のＷ杯最終戦では自身初の優勝を果たした。五輪シーズンでもＷ杯の表彰台に立ち、３度目の代表入りを決めた。

平昌、北京と自身が出場した五輪はアジア開催が続いた。「アジアじゃないところの五輪に出るのもすごい楽しみ」。アルプスの山々に囲まれた地で、最高の滑りをみせるつもりだ。