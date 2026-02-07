産後うつの奥さんに寄り添うどころか、さらに追い詰める旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんに言い返した義母のエピソードをご紹介します。

いつまで子ども気分なの？

「産後うつになってしまったときのこと。『自分の時間がなくてつらい』『一人でどこかに出かけたい』と夫に言ったら、『母親の自覚がない』『じゃあ産まなきゃよかっただろ』と言われました……。少しは協力してほしいと言ったら、『母親なら一人でやって当然』なんて言ってきて。

べつに子どもが可愛くないわけじゃない。だけど、少しでも育児のつらさを言ったら夫に責められ、私はさらに追い詰められていきました……。

義母はそんな夫に大激怒。『あんた、いつまで子ども気分でいるの！』『いつまでも子どもの立場でいるから、奥さんの気持ちがわからないのよ』と、夫を叱ってくれました。

義母の話を聞いて、母親の愚痴を一切許さない夫は『いまだに子どもの目線で話しているんだ』と腑に落ちました。だから、理想の母親像になりきれない私をダメな母親だって責めるのでしょうね……。

義母は『私が一人で頑張った結果がこれか……』と落ち込んでいました。苦労して育て上げた子どもが、こんなこと言ってたらショックですよね。

義母が助けてくれるからまだ離婚はしていないけど、いつまでたっても父親になれない夫を見限るのは、時間の問題だと思います……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 少しでも育児の愚痴を口にしたら「産まなきゃよかっただろ」なんて、極端すぎますよね……。一人で育児をしたことがないから、奥さんの苦労がわからないのでしょう。いつまでたっても子どもの立場でしか物事を見られないなんて、父親としてどうかと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。