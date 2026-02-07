俳優の水沢林太郎（23）が7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで、23歳の誕生日の5日に発売したファースト写真集「輪−ワッカ−」（ワニブックス）発売記念イベント取材会を開いた。

水沢は、日本テレビ系で10月スタート予定の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、清和国際大学4年生・松木浩太役で出演が決定している。そのため「箱根駅伝の役をやっている。走っているんですね」とランニングに取り組んでいると明かした。

「食事管理、ランニングに必要なものが増えている。かなり、運動不足の部分があるのでトレーニングをする、というものは広げていきたい。気分屋で飽き性な部分があるので、1時間、5キロ、毎日、走ると決めてやっています」と続けた。

そして「まだまだ、足りないと思う。皆で走る時間もある。でも、今のお仕事の状況を見ても、体にとって楽な時間。できるようになり、面白くなってきた。ロード、ジム、両方で5キロ。少し、体力がつき体調を崩すことがなくなり、何より目覚め良く、起きるのが早くなった」と、健康面も向上したと強調。「この職業は、規則正しくするのが難しいですが、できるようになった」と胸を張った。

◆水沢林太郎（みずさわ・りんたろう）2003年（平15）2月5日生まれ、埼玉県出身。14年の日本テレビ系ドラマ「奥様は、取り扱い注意」に出演し、14歳で俳優デビュー。16歳の時に「第34回メンズノンノモデルオーディション」で当時の史上最年少で専属モデルの座を勝ち取った。19年の同系ドラマ「俺の話は長い」にも出演。184センチ。