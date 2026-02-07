西武バスと西武鉄道は、西武鉄道の主力車両「新2000系」をモチーフにしたデザインの路線バス「きいろいバス」を2026年3月より運行します。

長年「黄色い電車」として親しまれてきた2000系車両は、省エネ車両への置き換えにより徐々にその姿を減らしています。こうしたなか、西武グループの交通ネットワークをより身近に感じてもらおうと、西武バスの若手社員が本プロジェクトを企画。車体色だけでなく、座席シートにも実際の電車（新2000系更新車両）と同じ生地（モケット）を使用するなど、鉄道ファンも納得のこだわりを詰め込みました。

【参考】西武の黄色い電車「2000系」が滋賀県の近江鉄道へ 初の譲渡に鉄道ファンもワクワク【2024年10月鉄道の話題】

https://tetsudo-ch.com/12984741.html

上石神井と小平の2営業所に各1台を配置

「きいろいバス」は、西武バス上石神井営業所（東京都練馬区）と西武バス小平営業所（東京都小平市）に各1台ずつ導入されます。外観は新2000系の鮮やかな黄色を基調としており、西武沿線の風景に馴染み深い「あの色」が街中を走行します。

また、車内にもこだわりが反映されており、座席には新2000系の更新車両で使用されているものと同一の座席シートを採用。バスに乗っていながら、まるで西武線に乗車しているかのような感覚を味わえる仕様となっています。

スマホで走行位置の確認も可能

運行開始後は、西武バス公式ホームページの「位置情報」検索にて、「きいろいバス」の走行位置をリアルタイムで確認できるようになります。狙って乗車したい方や、撮影を楽しみたいファンにとって便利なサービスです。

デビューを記念した撮影会イベントの開催

バス2台並びや電車との共演イベントを実施

運行開始に先立ち、2026年2月28日（土）には2つの撮影会イベントが開催されます。

午前の部は西武バス小平営業所にて、導入される「きいろいバス」2台を並べた撮影会を実施。午後の部は西武鉄道玉川上水車両基地にて、「きいろいバス」1台と本物の「西武鉄道2000系」を並べた、鉄道とバスの垣根を越えた特別な撮影会が行われます。いずれも事前申込制となっており、2月10日（火）13時から、西武バスホームページにて先着順で受け付けます。

「きいろいバス」およびお披露目イベント概要

車両運行データ

【運行開始】2026年3月上旬〜

【運行エリア】西武バス上石神井営業所管内、西武バス小平営業所管内

【対象車両】A6-967号車（上石神井）、A6-23号車（小平）

撮影会イベント詳細

【開催日】2026年2月28日（土）

・午前の部：西武バス小平営業所（9時30分〜11時）／募集50名

・午後の部：西武鉄道玉川上水車両基地（13時〜14時30分）／募集100名

【参加費】中学生以上 5,000円（小学生以下は中学生以上1名につき2名まで同伴可）

【申込方法】2026年2月10日（火）13時より西武バス公式HPにて先着順

昭和から平成を駆け抜けた「黄色い電車」の魂を受け継ぐ「きいろいバス」。西武沿線の新たなシンボルとして、街を彩ることになりそうです。

（画像：西武バス）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）