第97回アカデミー賞の作品賞に『サブスタンス』がノミネートされたことで、「ボディホラー」というジャンルにまた注目が向けられているように感じる。そんな中、2月6日に公開されるマイケル・シャンクス監督の映画『トゥギャザー』は、また一風変わったユニークな魅力に溢れるボディホラー作品であり、類稀なる恋愛映画だ。

長年連れ添ったカップルが、住み慣れた都会から田舎に引っ越し、家の近くをハイキングしている最中に不気味な地下洞窟に足を踏み入れてしまう。その後、なんだか身体に異変が……というサマリーの本作。この情報だけで洞窟がなんだか恐ろしい場所なのだろうとか、「うわっ、くっついちゃうってどういうこと？」と恐怖ポイントが想像しやすいのだが、本作における本当の怖さは“長年連れ添ったカップルが引っ越す”部分の詳細にある。

なんといったって、その引っ越しとはアラフォーの小学校教師の彼女（ミリー／アリソン・ブリー）の仕事の都合によるもので、アラフォーのミュージシャン“志望”のほぼヒモ彼氏（ティム／デイヴ・フランコ）はただ、とりあえずついてくる（しかも引っ越し直前に友達の前で彼女からサプライズプロポーズされて、何も言えずに場を白けさせた事件付き）、という始末。加えて、セックスレス。もうとっくのとうに別れたほうがよかったかもしれない、そんな2人が洞窟に足を踏み入れた後から“くっつきはじめる”なんて、観ているこっちが頭を抱えたくなってしまう。この映画の強みは、そうやってすでにポスターや前振りで散々「カップルが文字通りくっついてしまう」といったホラー部分の種明かしをしている“からこそ”、こちらに最悪なシチュエーションを想像させるのが上手いことにある。そして、そこにボディホラーというジャンルの真価が発揮されているのだ。

ボディホラーの系譜の中で観る『トゥギャザー』

ボディホラーと聞けば、やはり思い浮かぶ名前はデヴィッド・クローネンバーグだろう。彼が1980年代に確立したともいえるこのジャンルは、肉体の変容を通じて内面的な不安や社会的な病理を描いてきた。この系譜の中で、近年はジュリア・デュクルノーの作品（『RAW 少女のめざめ』『TITANE／チタン』）や、クローネンバーグの息子であるブランドン・クローネンバーグの作品（『ポゼッサー』や『インフィニティ・プール』）などが輝いている。特にクローネンバーグ親子の作品は、すべてというわけではないがテクノロジーや科学を通して「自己の喪失」や「倫理の崩壊、破滅」を描くことが多いのに対し、デュクルノーの作品は性の目覚めや愛と孤独、父との関係性などを通して「抑圧からの解放」や「変容による自己の獲得」をむしろ描いてきたように感じる。

コラリー・ファルジャ監督の『サブスタンス』は、どちらかといえば“あの”ぐちゃぐちゃでドロドロした質感も含め、クローネンバーグのアイデンティをしっかり継承した作品のように感じる。

一方、“肉体的融合”を“恋愛の共依存”の直接的なメタファーとして描く『トゥギャザー』もまた自己や自律性の喪失の物語だが、シャンクス監督は本作で80年代的なキッチュなスタイルを意図的に避け、より「現代的で乾いた、痛々しい質感」を追求したとインタビューで語っている（※1）。だからこそ本作は肉体破壊描写以上により明確化されるサブテキストに注目される作品が増えた近年のボディホラーの潮流の中で、ジャンルの持つ独自的な魅力を継承しながらも新鮮味のある映画なのだ。

劇中に登場する“都市伝説”が意味するもの

さて、そんな本作には面白い仕掛けがいくつもある。特に印象的なのは、ミリーとティムが引っ越してきた家の天井から出てきた“ラットキング”だ。一種の伝承や都市伝説として知られるラットキングは、複数のネズミが狭い場所で生活するうちに、尻尾に糞尿や泥、あるいは血液が絡まり合い、物理的に解けない一つの巨大な集合体となってしまう現象を指していて、1500年頃の中世ヨーロッパではこの異形が“不吉な前兆”として恐れられてきた。

そんな“ラットキング”が、本作においては平穏な日常に亀裂を入れる象徴として登場する。単なるホラーの小道具ではなく物語の根幹となる“くっついてしまう”運命のメタファーであり、観客目線だと不穏すぎて再び頭を抱えてしまう。それだけでなく、社会的なスペック差がありながらもダラダラと続いてしまった関係性の隠喩でもある。個としての自律を失い、腐敗しながらも他者に依存して生きるしかない姿は、ティムとミリーが陥りつつある状況そのものでもあるのだ。

本来、自律した個体であるはずの人間が、愛という名のもとに境界線を失い、一つの“醜悪な塊”へと成り果てていく。そんな“ラットキング”が示す本作のテーマ「個の喪失」という恐怖は、現代社会における過剰な共依存や、アイデンティティの同質化に対する強烈な風刺としても機能している。それに、ティムが“死臭”に気づくところも物語やキャラクター背景において大きなポイントとなっていて、本当に無駄のない脚本だなと惚れ惚れしてしまうのだ。

“リアル”に基づくからこその、パーソナルな物語としての説得力

そしてなんといったって、この救いようのない設定の中カップルを演じる主演のデイヴ・フランコとアリソン・ブリーは、実生活で夫婦なのだから凄い。ジェームズ・フランコの弟でもあるデイヴは、『マッドメン』シリーズでブレイクしたブリーと2017年に結婚。約10年の夫婦生活があるからこそ、カップルとしての絶妙な会話や空気を自然と生み出せる。それはまさに、 “作ろう”と思って作れない本物感であり、ボディホラーという非現実的なビジュアルを伴う本作の足が地につく手助けになっている。

リアルなのは、役者だけではない。本作の題材そのものにシャンクス監督自身の恋愛経験が投影されているのだ。

「この映画は、誰かに完全にコミットすることに対する私の恐怖と不安を祝福し、考査したものです」

「FILM MAKER MAGAZINE」でのインタビュー（※2）で、自身とパートナーの恋愛が本作の核にあることを明かしている監督。Variety誌では「パートナーと長年一緒に過ごしたことが、間違いなくインスピレーションの源となりました。映画の脚本を書いている頃、僕たちは交際10年目に突入し、同棲も始めました。その時、僕とパートナーは全く同じ人生を送っているという事実に、真正面から向き合ったのです。全く同じ友達と知り合い、同じ音楽を聴き、同じ食べ物を食べ、同じ空気を吸っていました」と語っている。（※3）

本作がボディホラーというジャンルを通して描くのは、文明への警鐘でもなければ、高尚な自己解放でもない。ただ「他者との境界線が維持できない」という、極めて現代的で、情けないほど人間臭い悩みなのだ。長年パートナーと過ごすうちに、相手と出会う前の自分がわからなくなった、そんな監督の感情から生まれた作品だからこそ、妙に共感できたり自分ごとに考えたりすることができる。

コンパクトでパーソナルなストーリーテリングを行うからこそ、“リレーションシップ”という人類が永遠に頭を抱えてしまう深い題材に目を向けることができる本作。ホラーなのに鑑賞後感が「気持ち悪かった」とか「怖かった」以上に、何かもっと本質的なことを考えて、誰かと話したくなる。そんな魅力がある。

愛することは、相手を自分の一部にすることなのか。それとも、個としての境界線を守り抜くことなのか。衝撃のラストをあなたはハッピーエンドと感じるか、それとも……。

参照※1. https://www.rogerebert.com/interviews/two-become-one-dave-franco-alison-brie-and-michael-shanks-on-together※2. https://filmmakermagazine.com/131439-michael-shanks-together/※3. https://variety.com/2025/film/news/together-dave-franco-alison-brie-horror-romcom-1236474899/

