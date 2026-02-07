ヒップホップクルー KAGVYA（カグヤ）が、デビューシングル「Goddess」を2月6日に配信リリース。また、同日20時にMVも公開となった。

KAGVYAは、MACHIL、UTA、AMI、MOMOの4人からなるクルー。今作は、これまで別々の道を歩んできたメンバーがKAGVYAとして集結し、新時代の女神“Goddess”として君臨するための覚悟を表明するものとなっている。楽曲プロデュースは、TRILL DYNASTYが手掛けた。

同楽曲では、UTAは〈傷つくことを恐れず自らの才を信じて突き進む覚悟〉、AMIは〈“普通”という枠に縛られず、ありのままの本性をさらけ出す意志〉、MOMOは〈15年の下積みを糧に、家族の未来をも背負って立つ決意〉、MACHILは〈逆境さえもエネルギーに変えて立ち上がる生命力〉と歌っており、4人のリアルな想いがトラックの上で一つに重なり響き渡ることで、変化を渇望し、自らの手で新しい道を切り拓くという強い意志を表した一曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）