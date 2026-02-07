　カターレ富山は6日、明治安田Jリーグ百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決定したと発表した。

　キャプテンは引き続きFW吉平翼(28)が担当。副キャプテンはDF實藤友紀(37)、MF椎名伸志(34)、MF布施谷翔(25)となる。

以下、クラブ発表コメント

■キャプテン

▽吉平翼

「今シーズンもキャプテンを務めることになりました。

1年半という長いシーズン、今まで以上にチーム力が求められると思います。

責任感と自覚を持って勝利に貢献できるように取り組みます!

今シーズンもよろしくお願いします!」

■副キャプテン

▽實藤友紀

「今回、副キャプテンに選んでいただき、とても身の引き締まる思いです。

しっかりと(吉平)翼をサポートしつつ、チームが同じ方向を向いて戦えるように自分ができることを精一杯やっていこうと思います。

これからよろしくお願いします。」

▽椎名伸志

「副キャプテンに任命していただきました。チームの成長、勝利に貢献できるようにピッチ内外で役割を全うしたいと思います。よろしくお願いします。」

▽布施谷翔

「副キャプテンになりました布施谷翔です。

プレーでチームを引っ張っていけるように、またキャプテンとともにチームを助けられるように頑張ります。

チームにはベテラン選手もいるので、さまざまな選手の経験を参考にさせていただきながら、自分なりの形でチームに貢献したいと思います。よろしくお願いします。」