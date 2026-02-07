2月14日（土）の「オー！マイゴッド！」は焼くだけで美味しくなる鉄板の神が登場！
2月14日（土）午前10時30分から午前11時25分
【出演者】
ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎
ＶＴＲ：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」
■苦手を克服するほど美味しくなる鉄板を作る神とは？
焼くだけで肉も野菜も美味しくなる鉄板を作る神、溝内健三（みぞうち けんぞう）さん。
街ゆく人に一般の鉄板と食べ比べてもらうと驚きの結果に！
神の鉄板で焼くと本当に美味しくなるのか、スタジオでも検証！
ヒロミ・孝太郎は神の鉄板で焼いたベーコンを当てられるのか！？
神が一つ一つ手作りで製造しているフライパンにガラスが曇らない薪ストーブなどこだわりの製品が続々！
ヒロミはまさかの即買い！？
■お店を転々とする、ミシュランガイド一つ星に7回も掲載されたことがある流浪のそば職人とは？
ミシュランガイド一つ星に7回も掲載された浅草の神そば職人・石井仁（いしい じん）さん。
なんとお店を転々とする流浪のそば職人！
神が作る十割そばには水がまとわりついているかのようなみずみずしさ！
そのみずみずしさを保つ秘密とは？
訪れた常連のお客はつゆをつけずに神のそばをパクリ！
神が開いていた昔のお店には孝太郎の父親の純一郎氏も来店！