第51期棋王戦で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）。著者は8年前、増田と師匠の森下卓九段（59）を取材して、その成果を『師弟』（光文社文庫）にまとめた。10代の頃の増田は才気あふれる四段で、「師匠の考え方は古い」と真っ向から反発を見せていた。

いまや増田は順位戦A級リーグ在籍となり、昨年は第50期棋王戦で初のタイトル挑戦も果たして、名実ともにトップ棋士となった。まずは、2期連続で棋王戦五番勝負の舞台に駒を進めた増田の独白をお届けする。



増田康宏八段

ライバルの分析

「藤井聡太六冠からタイトルを獲れますか？」

2026年1月、棋王戦挑戦者になった増田康宏八段に率直な質問をぶつけてみた。返ってきたのは、増田らしい感情を隠すことのない答えだった。

「一発かませるとは思うんですよ。僕は最大出力には自信がある。それを出せるコンディションと作戦面でしょうか。ただ、序盤の研究にはあまり時間を割いてこなかったので、その選択の幅を厚くしなければならない。昨年は事前の調整で混乱してしまったのですが、解決策はいろいろと見えてはいます」

棋界の絶対王者・藤井聡太は、好不調の波が非常に小さいとされる。中終盤の読みの深さ・正確さが高い勝率の要因と見られがちだが、序盤における知識量こそが、それを可能にすると増田は言う。

「序盤でストレスを感じないことで、中終盤に集中力を発揮することができる。あと、負けるかもというプレッシャーがないように見える。精神への不要な消耗は少ないほどいい。ただ、最近の対局には『あれっ？』と感じることがありました」

藤井がこの数年でもっとも多く対局しているのは永瀬拓矢九段と伊藤匠二冠だ。二人はタイトル戦で拮抗した戦いを見せ、現在では「三強時代到来」との声も聞こえ始めた。増田は、彼らが藤井との実力差を詰めているのは間違いないと言う。

「王将戦第1局（2026年1月11日）では永瀬さんが“角換わり”でかなり良い展開に持っていって、後手番の藤井さんは苦しい状況に追い込まれていた。やはり先手番を生かしてくる将棋では、後手番を持つことにプレッシャーがかかる。

昨年の王座戦最終局でも伊藤さんに“相がかり”で同じようにやられている。藤井さんは序盤戦で、これまでになかったストレスを感じているのではないか。事前の準備段階から影響するので、以前のような気持ちでは対局に臨めなくなっているのかもしれない」

「自分の将棋は80％か50％の両極端に分かれる」

増田は技術面よりも、相手の対局心理に目を向けている。それは自身が抱える内面の課題と、照らし合わせてきたものかもしれない。その分析は永瀬と伊藤についても語られた。

「永瀬さんは、終盤が強い印象ではなかった。ただ、それは誤解だった。棋士界では鋭い、派手な攻めが評価を浴びる。永瀬さんはあまりそういうことをせず、じっと相手の狙いを消したり、受けに回る場面が多い。ようやく自分も気付いたのですが、それが最も勝てるやり方なんです。最近はさらに序盤に隙がなくなっていて、先手番なら藤井さんに勝てる自信があるのではないか。それくらい追いついてきていると思う。

伊藤君は一番冷静ですね。どんな場面でも物おじしないタイプ。負けを引きずらないというか、多分そういう感情の揺れが少ない。一昨年、叡王を奪取したときにそれをすごく感じました。第4局で完敗して追いつかれて、最終局では振り駒で後手番を引かされた。普通の棋士なら相当なダメージを受けてもおかしくない。正直、その流れで指せば藤井さんかと思ったのですが、あの将棋を勝ち切ったことは大きい」

勝負の世界には潮目が変わる瞬間がある。

「伊藤君にとってはあの一局が、まさにそうだったと言えるでしょうね」

増田の才能と技術は、彼ら3人に比肩すると思われる。しかし実績では大きく遅れをとってきた。その理由として、自身をどのように分析しているのだろうか。

「自分の将棋は80％か50％の両極端に分かれる。最大値を80％にしているのは、人間は必ずミスをするので、それ以上は無理な領域ですから。メンタルの影響が大きいのですが、中間というのがないので、そこが課題です」

最大出力で勝負したら将棋の才能的な部分で、藤井六冠に負けないと思うか？

「（笑）。あー、どうでしょう？ 結構似ている部分はあると思うんですよね。純粋にこの局面でどうやるかみたいな勝負をしたら、いいところ戦えるかもしれません。実戦ではプレッシャーを感じにくい方が有利でしょうが、逆に僕にはその中で結果を出してきたという強みがある」

ピークを遅くする

「師匠の考え方は古い」

8年前の取材で増田はそう言った。これまで19組の師弟の歩みを取材してきたが、真っ向から師の考え方を否定したのは増田だけだった。当時、増田はまだ19歳でC級2組四段だったが、発言への反動を恐れず、自分を信じる強さが印象に残った。

増田は奨励会時代から才能を高く評価され、16歳でプロデビューした。3年後に藤井聡太がデビューするまで棋界で最年少の棋士だった。

「東の天才」――当時増田はそう呼ばれていた。西の天才・藤井聡太に対抗する存在として位置付けられたのである。しかし藤井が次々にタイトルを獲得していく中で、増田が大舞台に立つことはなかった。その間に後からデビューした棋士たちがタイトル挑戦に名乗りをあげ、5歳下で藤井と同学年の伊藤匠が、叡王と王座を獲得した。

増田は5年目を迎えた頃から壁に当たっていた。2016年と2017年に新人王戦を連覇した後は、大きな結果は残していない。年間最高勝率や最多勝のレースに名を連ねることもなかった。

時代は増田を通り過ぎてしまったのだろうか。

「周りの棋士には、デビューして数年でタイトルに挑戦する人もいる。僕はそういうチャンスがまったくなかった。羨ましいという気持ちがなかったわけじゃない。ただ、運が回ってきてタイトルに挑戦できたとしても、その後に長期的に成功できなければ意味がないとも思っていた。

棋士にとっていい時期というのは、結局30歳くらいまでじゃないですか。何もしないで漫然と過ごしていれば、いずれ勝てなくなる。22、23歳くらいになるとリミットが近づいてくる焦りも生じた。その中で、自分はなるべくピークを遅くする、衰えを遅くする方向で考えていました」

久しぶりに会った増田は物静かな青年の面影を残していたが、眼差しに肝が据わったなと感じた。師匠への反発を見せていた頃を振り返って、「まだ僕が尖っていた頃でしたね」と笑った。そして、クールなイメージの下に隠された葛藤の日々を語り始めた。

内心では「自分はこのまま終わっていくのか」

何かがおかしいーー。

2018年、増田康宏20歳のときだ。最近、自分が指した手に小さなミスが隠れていることがよくある。致命的な失着ではないものの、明らかに読みの精度が落ちているのだ。

「自分の脳の機能が衰えていく感じがして、ショックだった」

10代は何もしなくても勝てると思っていた。もちろん研究はしていたが、奨励会からプロになった頃は、気持ちさえ入れば結果はついてきた。20代に入っても、それは変わらないはずだった。

劣化――。プロは1ミリ前進することの大変さと向き合うが、それ以上に衰えとの戦いでもあるという。

「それまで当たり前に指せていた手が、ちゃんと勉強を続けていないとすぐに見えなくなる。個人差はあると思うけど、僕がそれを感じたのは早かった」

増田の繊細な感性が、自身のわずかな変化を見逃さなかったのだろう。

「当然のことができなくなる怖さを感じて、このままじゃ絶対ダメだと思った。でも誰かに相談できることじゃない。一人で抱え込むのは辛かった」

解決策も見えず、結果の出ない期間が2年ほど続いた。メンタル面での不調も影響し、成績は下降を辿った。将棋も以前の輝きを失う。それでも棋士からの増田の才能への信頼は続いた。非公式戦のABEMAトーナメントのドラフト会議では常に上位指名され、3度のチーム優勝に貢献する。だが内心では「自分はこのまま終わっていくのか」という不安と向き合っていた。

ABEMAが縁で永瀬に研究会に誘われる。他に近藤誠也（現八段）、佐々木大地（現七段）という精鋭揃いだった。

「メンバーの3人の方たちは公式戦での勝率が高く、勝ち数もすごかった。僕は研究会での3局は勝ち越すことが多かったのだけれども、棋戦では結果が出せない。正直、彼らがなんであんなに勝てるのかわからなかった」

若手棋士の中には月に十数回の研究会を行う者もいるが、当時の増田は5回程度だった。

「僕があまりやりたくないのを知っているのか、声がかからない（笑）。正直、棋士と短い時間で指しても、精度が高いわけじゃないから、それで強くなるかは微妙だと思う」

棋譜を並べていると、理想的な集中状態に入ることができる

何か自分に合った方法があるのではないか。模索する中で、増田はかつて否定した勉強法に目を向ける。

「9歳くらいから師匠に言われて棋譜並べをしてきました。棋士になってから一時中断したこともあったけど、2022年頃から再認識して力をいれるようになった。多分、現在の若手棋士の中では、自分が一番多く並べてきたのではないか。20年近くやってきて、一番しっくりくる勉強法になっている」

盤上で駒を動かし、棋譜を手書きでノートに書き留めていく。指先で触れることは、科学的にも学習が進むとされる。8年前に取材したときに、自室でスタンディングしながらパソコンと向き合っていた姿からは、想像もつかないアナログな方法への回帰だ。

棋譜を並べていると、理想的な集中状態に入ることができるという。

「毎日繰り返すことで、対局でも同じ感覚を掴むことができる。それが本当に良い指し手に結びついていく。ただ、棋譜を選び出すのがとても難しい。選出に失敗すると酷いことになる」

酷いことになるというのは、どういうことなのだろうか？

「自分に適したレベルの棋譜を見つけなければならない。弱すぎても強すぎてもダメで、ちょっと上のレベルを見つける必要がある」

妙な表現をするなと思った。対戦相手や戦型で選んでいるのではないのか？ 増田よりも少し上のレベルとは一体誰のことなのだろうか？

「AIです。膨大なAI同士が対戦した棋譜の中から、自分に合ったものを見つけ出す。見るべきところは序盤ではなく、中終盤をじっくり時間をかけて並べ、初手からすべてをノートに書き留めていく。かなり辛い作業ですが、これを始めてから自分が強くなっているのは間違いない。以前は藤井さんの棋譜を並べることもありましたが、今はほとんど人間の棋譜を使うことはありません」

