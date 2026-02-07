来週の【重要イベント】米雇用統計、オプションSQ、米消費者物価 (2月9日～15日)
――――――――――――――――――― 2月 9日 (月) ――
◆国内経済
・12月毎月勤労統計 (8:30)
・12月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・1月景気ウォッチャー調査 (14:00)
・日本経済新聞社が競争優位性に着目した新指数「日経モート株指数」の算出を開始
◆国際経済ｅｔｃ
・欧州議会本会議 (～12日)
【海外決算】
[米]オン・セミコンダクター 、ロウズ
――――――――――――――――――― 2月10日 (火) ――
◆国内経済
・1月マネーストックM2 (8:50)
・1月工作機械受注 (15:00)
・10年物価連動国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国12月小売売上高 (22:30)
・米国10-12月期雇用コスト指数 (22:30)
・米国12月輸入物価指数 (22:30)
・米国12月輸出物価指数 (22:30)
・米国11月企業在庫 (11日0:00)
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]コカ・コーラ 、ギリアド・サイエンシズ 、デューク・エナジー 、CVSヘルス 、スポティファイ・テクノロジー 、マリオット・インターナショナル 、ロビンフッド・マーケッツ 、フォード・モーター 、データドッグ /[英]アストラゼネカ 、BP /[欧]フェラーリ
――――――――――――――――――― 2月11日 (水) ――
◆国内経済
★国内市場休場(建国記念の日)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国1月消費者物価指数 (10:30)
★中国1月生産者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国1月雇用統計 (22:30)
・米国週間石油在庫統計 (12日0:30)
・米国1月月次財政収支 (12日4:00)
・EU外相理事会 (防衛)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]シスコ・システムズ 、マクドナルド 、TモバイルUS 、アップロビン /[加]ショッピファイ /[仏]ミシュラン/[中]網易（ネットイーズ）
――――――――――――――――――― 2月12日 (木) ――
◆国内経済
・1月国内企業物価 (8:50)
・1月都心オフィス空室率 (11:00)