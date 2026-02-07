基俊介（IMP.）・佐々木美玲・落合モトキがトリプル主演を務める、3月10日（火）スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（毎週火曜24時59分〜 日本テレビにて放送、3月10日放送の初回は25時09分〜）。放送後はTVer／Huluでも配信。

ドラマのキービジュアル、予告動画、オープニング楽曲・エンディング楽曲情報、新キャスト情報を一挙解禁！

『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマを放送、2023年に舞台を上演、大ヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。シリーズ第二弾となる本作は、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いをお届けするストーリー。

キービジュアルでは、主演3人が正装で銃を構える姿を印象的に配置し、一瞬、本格派のサスペンスかと見紛うほどのクールなビジュアル。しかしそこに躍るキャッチコピーが、一気に『ぴーすおぶせーふ』らしいコミカルな世界観へと引き込む。重厚なビジュアルと軽やかな言葉の“ギャップ”によって、事なかれ主義の登場人物たちが思いも寄らない事態に巻き込まれていく物語の魅力を伝えている。

予告動画では、基演じる黒島くんのアクションシーンや、主演3人が愉快に歌い踊るシーンが展開され、シリアスな国会占拠事件に巻き込まれる事なかれ主義の3人のギャップが印象的に描かれている。彼らの軽やかなやり取りと予測不能な展開に、思わず笑ってしまうシーンが満載。さらに、本日解禁のキャストの姿も登場し、キャラクターの個性が際立つシーンがいくつも盛り込まれている。物語がどのように展開するのか、ますます期待が高まる映像となっている。

そして、オープニング楽曲にSHE’S「Good Life」、エンディング楽曲にIMP.「STRANGER」が決定！予告動画内では2つの楽曲も解禁。

▼予告映像

オープニング曲 SHE'S「Good Life」ver.：https://youtu.be/um62XsTbdCo

エンディング曲 IMP.「STRANGER」ver.：https://youtu.be/y_lXBhDZ7jk

▼SHE’Sコメント・IMP.コメント

https://www.ntv.co.jp/pos/articles/51961neu2df7fxrpsp7y.html

予告映像は、各公式SNSでも視聴が可能。

本作の追加キャスト情報も解禁。前作から続投の吉田ウーロン太、柊木陽太、新キャストとして山崎樹範、田辺桃子、wink first、愛来が決定！

〇赤松 役／山崎樹範

ドラマ・映画・舞台と幅広く活躍する実力派俳優。確かな演技力と柔軟な表現で、コミカルな役柄から重厚な人物像まで自在に演じ分け、数多くの作品で高い評価を受けている。本作では、カイザー軍団の末端構成員のおじさん・赤松（あかまつ）を演じる。

＜コメント＞

「争いが嫌い、責任取るのが嫌い、挑戦が嫌いの徹底的な事なかれ主義」と聞いた時にドキッとしました。何故私の事をそんなに知っているのだろう？と。すぐに主人公3人の事であると分かりましたが物凄くシンパシーを感じました。この作品に出るために私は役者をやっていたのだとさえ思いました。現場に行くと思い描いていた通りの黒島くん、灰原さん、白間宮くんがいました。穏やかな空気が流れていて、ぬるめの温泉に浸かっているような心地好さ。この平和が脅かされるのならば、私のような人間だって重い腰をあげるかもしれない！テレビの前のあなたも何かが変わるかもしれないし、変わらないかもしれない！！面白いので是非ご覧ください(笑)。

〇藍谷官房長官（藍谷愛子） 役／田辺桃子

ドラマ・映画・CMで活躍する俳優。透明感のある佇まいと確かな演技力を武器に、等身大の人物像から複雑な心理描写まで幅広く表現し、注目を集めている。本作では、元アイドルで国会の天使ともいわれている女性官房長官・藍谷愛子（あいやあいこ）を演じる。

＜コメント＞

久々に強烈なキャラクターをもらい、しっかり暴れさせていただき、とても楽しかったです！お三方の完成された絶妙な空気感に飛び入り参加させていただく中で、私にできることを頭をフル回転させながら撮影していました。コメディだけど、笑いだけじゃない。いつの間にか三人の人間模様を夢中で見届けている、というなんとも不思議な体験をしました。でもやっぱりおかしくて(笑)。

ドラマを観ながら、日常の疲れを是非癒してください。

〇等々力総理 役／吉田ウーロン太

コントグループ・フラミンゴのメンバーで、俳優・声優・脚本家とマルチに活動。独特の存在感と緩急ある演技で、コメディからシリアスまで幅広い役柄を演じ分ける実力派として評価されている。本作では等々力総理（とどろきそうり）を演じる。

＜コメント＞

前回の『ぴーすおぶけーき』から三年の月日が流れたというのに「アレは何だったんだ？」感から一向に抜け出すことができない2025年、続編の話が来たときは「正気か？」と思いましたし、さらに深い"抜け出せない何か"に引き摺り込まれる感覚がありました。渡された膨大なページ数の台本！そしてそれを開いたときの内容の無さ！その衝撃は前作を遥かに超えています。そして私が演じるのは内閣総理大臣。もう、訳わかんないを通り越して怖いです。

〇灰原緑 役／柊木陽太

映画・ドラマを中心に活躍する若手俳優。繊細な表情表現とまっすぐな演技が持ち味で、物語に瑞々しい空気感をもたらす注目株。本作では佐々木演じる灰原さんの弟・灰原緑（はいばらみどり）を演じる。

＜コメント＞

4年前に放送された「ぴーすおぶけーき」に少し出演させていただいていたので、また同じチームとお仕事できることがとても嬉しかったです。その上で、成長した姿を見せたいし、コメディのお芝居の経験がほとんど無いのでプレッシャーもありましたが、監督やメインの御三方に助けていただいて楽しい撮影になりました。少しヒヤヒヤドキドキする場面がありつつも、面白さ全開の作品になっていますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！

〇タンバリントランポリン 役／wink first（TRAINEE）

TOBE所属、平均年齢13.6歳の5人組グループ。フレッシュな感性と個性を活かし、音楽やパフォーマンスを通して新たな表現に挑戦。次世代を担う存在として期待を集めている。本作では、中学生5人組YouTuber・タンバリントランポリンを演じる。

＜コメント＞

【島田泰我】

僕は昔から映画やドラマが大好きなので演技をやらせていただけて本当に嬉しいです！台本が送られてからドキドキワクワクしていました！精一杯頑張ったので楽しみにしていてください！

【藤代翔真】

主演の基俊介さんのドラマに出演させていただきありがとうございます！5人で話し合ってたくさんの練習をしたので是非見ていただけたら嬉しいです！

【松粼光】

ドラマは初めての出演でとても緊張しましたが、自分なりの役目を楽しんでやりました！ドラマ中に色んな見所があるので是非ご覧ください！

【川田瑠輝】

今回「ぴーすおぶせーふ」に出演させていただくことになりました。僕は今回が初めての演技の挑戦でした。緊張もありましたがwink firstの5人で楽しく撮影することができました！是非wink firstの演技を見ていただけたら嬉しいです。

【小助川優】

初めてのドラマ出演が、先輩である基俊介さん主演の作品でとても嬉しいです。緊張しましたが、本当に楽しく撮影できました！wink firstそれぞれの役の個性にも注目して、ぜひ見てください！

〇紺野さん 役／愛来

モデルや俳優、バラエティー番組に出演。若い世代を中心に注目を集める存在。本作では、緑が憧れる女子高校生・紺野さん（こんのさん）を演じる。

＜コメント＞

このドラマのお話を頂いた時、すごく嬉しかったのを覚えています。チーム感が出来ている中に新しく入るということで、緊張もありましたが、皆さんがあたたかく迎えてくださり、楽しく撮影をすることができました。台本を読み始めた時、少し難しく感じたのですが読めば読むほど面白くて、自分で先の展開を考察しながら読むのも楽しかったです。皆さんにもこの作品の世界観を楽しんでいただきたいです！

〇ドラマあらすじ

物語は、謎の組織「カイザー軍団」が国会を占拠し、日本は大混乱に陥る。

逃げ惑う人々の中、ひっそりと備品室に身を潜めて難を逃れたのが、黒島くん、灰原さん、白間宮くんの3人。立場も性格も違う赤の他人。しかし彼らにはたったひとつ、共通点があった。“徹底的な事なかれ主義”であること。

挑戦が嫌い。論争が嫌い。責任を負うのはもっと嫌い。「今日も何ごともなく終わってほしい」そんな願いで生きてきた3人。

だがその3人が、思いもよらず国会占拠事件の核心に近づいてしまい、“ちょっとだけ”事件解決へと足を踏み出すことになる。逃げたいのに巻き込まれる。関わりたくないのに真相に触れてしまう。そんな“3人の珍騒動”を全力で楽しく笑ってみられるドラマとなっている。

〇ドラマ『ぴーすおぶせーふ』

日本テレビにて 3月10日（火）スタート 毎週火曜 24時59分〜放送（初回は25時09分〜）

※放送時間は変更になる可能性がございます

※関東ローカル

※放送終了後Hulu／TVerで見逃し配信

出演：

基俊介（IMP.） 佐々木美玲 落合モトキ

田辺桃子 吉田ウーロン太

柊木陽太 wink first （TRAINEE） 愛来

山崎樹範

脚本：宮本武史

音楽：牧戸太郎

監督：保母海里風 船谷純矢

企画・プロデュース：横山祐子

プロデューサー：梅澤宏和 柳内久仁子 木口洋介

制作：植野浩之 島田総一郎 永井英樹

制作協力：unicos

製作著作：日本テレビ 日テレ アックスオン

〇舞台『ぴーすおぶせーふ』

公演：2026年6月某日 東京、大阪にて

※公演に関する詳細情報は続報をお待ちください

出演：基俊介（IMP.） 佐々木美玲 落合モトキ ほか

脚本：宮本武史