オープニング楽曲はSHE’S「Good Life」。本作のために書き下ろされた楽曲。SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。SHE’Sは美しいピアノ旋律と透明感のあるサウンドが特徴の4人組ピアノロックバンド。繊細な言葉と壮大なアレンジで、日常に寄り添うエモーショナルな音楽を届ける。

エンディング楽曲はIMP.「STRANGER」。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度聴いたら耳を離れないキャッチーなメロディの楽曲となっている。IMP.は高いダンススキルと表現力を武器に活動する7人組グループ。音楽活動を軸に、メンバーそれぞれが俳優業やバラエティ番組でも活躍の場を広げている。

■SHE’S コメント

歳を重ねる毎に、"変わらない"ということの居心地の良さの虜になってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出逢いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています。SHE’S 井上竜馬(Vo./Key)

■楽曲情報

タイトル：「Good Life」

■IMP. コメント

IMP.の「STRANGER」がエンディング主題歌になるということで、率直にとても嬉しいです。

普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。

「ぴーすおぶせーふ」の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとても嬉しいです。

■楽曲情報

タイトル：「STRANGER」 リリース：3月9日(月)より配信リリース