第51期棋王戦で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）と森下卓九段（59）の“師弟対談”が実現した。10代の頃の増田は才気あふれる四段で、「師匠の考え方は古い」と真っ向から反発を見せていた。

前回の「師弟」取材から8年が過ぎ、増田はA級棋士となり、タイトル挑戦も経験した。今、二人は何を思うのか。師弟ゆえの本心がぶつかり合う対話をお届けする。



森下卓九段（左）と増田康宏八段（右）

師弟対談 王道とロマン

森下 藤井君がデビューした頃ですけど、彼が2手目に8四歩と指すのを「将棋の王道を目指している」と思ったんです。それをある中堅棋士に話したら、「昔はそう言われましたけど、彼は単にAIに忠実だから指しているんじゃないですか」と言われました。

増田 王道だから8四歩と突くことはないですよ（笑）。今や王道なんてないです。

森下 私の頃はあったんです。2手目に堂々と8四歩と突いて、相手が何で来ても受けて立ちますと。

増田 今は勝てる確率の高い方を選んでいきますね。ただ、AIを使えば勝てると思っている人は多いと思いますが、実際にはそれほど成績が上がっているわけじゃありません。AIを使うことが解決策ではないです。僕はどちらかというと地力で勝ってきた部分が大きいと思っています。

森下 なるほど。序盤の作戦をある程度押さえておいて、知らずに負けることを避ける程度ですか？

増田 そうですね。だた、今は形が多すぎて、誰であっても把握しきれません。矢倉ならもう100通りくらいはあるので。

森下 これが“ヤグラ”と言われても、自分なんかは拒否感を持つわけですよ。これも矢倉なのかと。

増田 先生の時代は、矢倉はがっぷり四つに組む時代だったじゃないですか。今は先生が矢倉にしようとしたら、相手が組ませてくれません。その方が勝てると思っているので。

森下 確かにそうですね……。でもAIによって見直された過去の戦法というのも結構あるんですかね。木村（義雄）十四世名人が指していた角換わりの6二金型などはずっと指されていなかったのが、今は当然のようになりました。

増田 AIが来るまでは何やっても大変な感じでしたから。

森下 絶対的なものが示すから指すというだけじゃなく、そこに将棋の発展と可能性を求めて自分の信じる手を指すというのは、今の人には通用しないのかな？

増田 先生はロマン派なんですね。

森下 私はけっこうロマン派なんですよ。1991年の全日本プロ将棋トーナメント決勝で、羽生さん（善治九段）と五番勝負を戦ったんです。矢倉戦で私が2勝1敗になった後に、4戦目、5戦目に羽生さんがひねり飛車を指してきました。それに連敗してしまって、後から米長先生（邦雄永世棋聖・故）に「ひねり飛車への対策を考えていなかったのか」と言われたんです。私は「羽生さんは当然矢倉でくると思っていたので考えていませんでした」と話すと、米長先生は少し考えてから「君は勝つことよりも名誉を重んじている。羽生は名誉よりも勝つことを重んじた。それが勝敗の差になった」と言われました。当時は私だけじゃなく、そういう人が多かったんですよ。

1992年の名人戦で中原先生（誠十六世名人）が挑戦者の高橋道雄九段に1勝3敗と追い込まれた後に、横歩取りや相がかりを連投して3連勝で逆転防衛したんです。ただ多くの人は矢倉でないから王道の勝ち方と認めてくれないんですよ。大先輩に対して大変失礼なのですけど、当時25歳の私も「矢倉では勝てないから他の戦法を用いたんだな」と思ってしまったわけです。

増田 なるほど。そういう考え方はわからなくはないです。勝利よりも、王道と見られる考え方が優先される時代だったかもしれないですね。

森下 私は優先していましたけどね。

増田 考え方は変わってきますよね。ロマンを追い求めていたら、やっぱり勝てないというか。

森下 今はそうだよね。

増田 余裕がなくなってしまったんです。僕がデビューした頃は上位で戦える棋士は30人くらいだったのが、今は80〜90人くらいになっています。AIと藤井さんの影響でしょう。一人圧倒的な人が出ると周りのレベルも上がるのは、みんな悔しい思いをしたくないからです。レベルが全体的に上がったので、気分転換に違う戦法を試したりしたら、すぐボコボコにされてしまいます。

序盤研究の変化

森下 私が奨励会時代から目にしてきた3人の天才は広瀬（章人）君、康宏君、佐々木勇気君だけど、勇気君は定跡を知らないし、研究会では歌ったりしながら指していて、なんで勝てるんだろうと不思議でした。

増田 勇気さんは、今は定跡の勉強をすごくされていますよ。当時の定跡なんて現在では何も使えないじゃないですか。だから何でもよかったんです。勇気さんは僕と同じで意味がないことをやりたくない、削ぎ落としてしまうタイプだと思うんです。そこを先生が見られると、「あれ？」って感じるのかもしれませんけど。

森下 なるほど。

増田 当時の序盤研究っておかしかったですから。

森下 矢倉の91手定跡とか。

増田 あれは結局覚える価値もなかった。

森下 私が奨励会の頃、米長先生は「弱いから序盤の研究なんかするんだ」と仰っていて、大山先生（康晴十五世名人・故）もそれに近かったと思うんです。中原先生は少し違った感じがしますが、序盤の研究をするというのは、羽生さん以降なんですよね。永瀬君は昔でいえば序盤逃げ切り型になるんだよね。

増田 間違いなくそうですね。今はそういうタイプが多い気がします。

棋士の記憶力

森下 康宏君も永瀬君も、大変な努力で膨大な序盤の変化を覚えるわけじゃないですか。覚えなければ話にならないわけじゃないですか。

増田 あー、ちょっと違う感じですかね。多分、そんなには覚えていないと思いますよ。

森下 そうなんだ!?

増田 自分が次にやるべき作戦しか覚えていない気がします。棋士はみんなすごい把握量と言われていますけど、誰もが多分そこまで正確に把握しているわけではないでしょう。もちろん、人によってばらつきはあると思いますけども。

森下 昨年の名人戦で永瀬君が先手番で千日手になったときに、後手番の作戦がないと話していて、ビックリしたわけです。永瀬君なら持ち玉がいくらでもありそうなんですけど。

増田 藤井さん相手に使える作戦はそんなにないと思います。あと多分、しっかりと覚えているというのは、その作戦を指すときぐらいだと思います。けっこう忘れちゃっていると思いますよ。

森下 忘れちゃっている？

増田 人間ですから忘れると思います。2ヶ月後、3ヶ月後まですべてを覚えてはいられないと思います。

森下 そうなんだ。でも対局はしょっちゅうありますよね。当然相手も強いわけで、そのときに忘れていて戦えるものなんですか？

増田 逆に同じ作戦ばかりだと狙われてしまいますから。

森下 例えば佐藤天彦さんは最近振り飛車を指すようになっていますよね。それも1局ごとに工夫を加えて。それは狙われるのを避ける意味もあるのですか？

増田 当然そうだと思います。相手にちゃんと研究されたら、同じ作戦は一度しか使えません。今はほとんどの棋士がそんな感じです。

森下 永瀬君でも3ヶ月したら忘れるものなんですかね。

増田 すべての変化を覚えているのは難しいと思いますけど。

森下 康宏君はどうですか？

増田 僕は基本的なことを知っている程度で、すごい知識があるわけではないです。序盤の定跡量としてみたら、平均より下だと思います。むしろ記憶に脳を使用すると中終盤が弱くなってしまうので。

才能か努力か

増田 将棋界全体に持って生まれた能力が重視される傾向がありますよね。僕も昔はそう思っていたのですが、最近は努力が大きいと感じます。

森下 やはり私は持って生まれたものってあると思うんですよ。最初の弟子を取る前後の時期に、同世代のある棋士に、「幼くして将棋を覚えて、いい先生について、両親や周りに理解があればどんな子でも強くなる」と話したんです。すると彼は「違うと思う」と。ずいぶん多くの子を見てきたけど、まずは才能だと言うんです。

増田 子供の頃はそうなんですけど、僕が言っているのはプロになってからです。けっこう努力の差で結果が変わる気がするんです。どれくらい伸ばせるかという能力が。

森下 なるほど。

増田 棋士になる前も後も、持っている能力が一番大事みたいな考え方の人が多い。藤井さんは持って生まれた能力が高いから勝つみたいな。それは間違っていると思うんです。

森下 将棋の努力は、AIがない時代にはまずは実戦でした。あとは棋譜を並べる。そして詰将棋、必至問題、次の一手をとことん解く。この三つしかなかったわけです。おそらく江戸時代からずっときているわけなんです。

増田 そうですね。

森下 今はAIが現れて全然違う次元があるわけですが、変化を解析できても、それで将棋自体が強くなっているのか自分にはわからない。昔、米長先生に長編詰将棋を解かなければダメだと言われて随分解いたんですけど、途中から合理性がないと思えてやめてしまったんです。

増田 そうなんじゃないですか。

森下 ただ羽生さんとかは長編をたくさん解いているんです。自分は合理性がないと思ったんですけど、じっくり考えることでしかつかない力があるんじゃないか。これはコンプレックスなのだろうか。

増田 いや、先生が正しかったんじゃないですか。読む力は他の要素でもつけられるので、その方がいいと思います。

森下 ただ、長編を解くことが伝説になったんですよ、羽生さん、森内（俊之）さん、佐藤（康光）さんもやっているからと。藤井君もやっている。でも、もっと合理的な勉強法があるということになりますかね。

