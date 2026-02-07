お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が7日、自身のインスタグラムを更新。乗り換えでお別れした愛車ベンツでの“家族ピクニック”を公開した。

井戸田は自身のYouTubeチャンネルで新たな愛車が納車されたことを報告。630万円でワゴンタイプ「メルセデス・ベンツS124」を購入したことを明かしていたが、子供も2人となり、ホンダ「ステップワゴン e:FEV PREMIUM LIFE BLACK EDITION」が新たな愛車として納車された。

この日、蜂谷は「さよなら、ベンツ…！」と前の愛車との別れを明かし、「師匠がベンツをお迎えした時からやりたかった、家族でピクニック」とつづり、家族でのピクニックの様子を公開した。

「前日の夜にお弁当作れる？って言われて、ありものでなんとかお弁当らしく頑張りました」とお弁当も披露。「短い期間だったけど、ベビバーグのためのかわいいファミリーカー！後ろでオムツ替えしたり、これに乗ってノンタンにも会いに行ったり、夏はエアコン後ろまで届かなくて暑くて扇風機ずっと当ててたり、遮光もなくて急きょブランケットで太陽をガードしたり、ドリンクホルダーもなかったし、、！笑 全部がいい思い出に」とつづった。

「またいつか会えるといいね！師匠」と蜂谷。「はやくステップワゴンでおでかけしたいな。笑（まだできてない）」「#ファミリーカー」と記した。

この投稿に、ファンからは「ステキな家族」「本当に理想的で素敵な家族」「いい写真しかない」「癒しファミリーで」「子供にとって初めての車とお別れは感慨深いですよね」などの声が寄せられている。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て井戸田と結婚。24年7月には長男、今年12月に次男が誕生している。