白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが自身のブログを更新。1月に受けた健康診断の結果を報告しました。



ネイボールさんは「健康診断で、ちょっと引っかかるところが見つかりました。」と投稿。添えられた健康診断の結果の画像には、『尿検査にて異常を認めます。精密検査を受けてください』と書かれています。





ネイボールさんは診断結果を見たときの心境を「正直、結果を見た瞬間はショックでした…。『まさか、また自分が？』って、頭が一瞬フリーズしましたよね。」と、綴っています。





ネイボールさんは「精密検査。この言葉、重たいです」と、診断の結果への思いを吐露。 それでも「同時に、『早めに気づけた』という意味でもあるはず。」「不安はあるけど、今できることは、きちんと診てもらって、必要なら向き合うこと。」と精密検査に前向きな気持ちを記しました。





ネイボールさんは、2024年2月に白血病であることを公表しており、仕事のかたわらで抗がん剤治療に取り組む日常を、ブログでフォロワーにシェアしています。

【担当：芸能情報ステーション】