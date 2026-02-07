お笑いタレント、やす子（27）が7日、都内で初の著書「靴下はいつもあべこべはい〜」（主婦と生活社）の発売記念会見に出席した。

「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの人生を生きるコツを伝授。雑誌「JUNON」で連載中のエッセー漫画も収録されている。

満面の笑みで登場したやす子は「この頃、炎上しがちなんで、優しい記事をお願いしま〜す。買ってくださいね〜」と呼びかけた。

「まさか人生で本を出せるとは。今日は普段はしないんですけど、かわいいメークをしてきました。『JUNON』で連載しているものに、いろいろ加えて、こだわって作ってくださったので、感謝でいっぱいです。自分をキャパオーバーだなと思っている人に読んで欲しい」と話した。

タイトルは「3年間休みがなくてキャパオーバーになった時に、洗濯機にある靴下をそのまま履くようになったことから。今日は衣装さんのおかげで、靴下がそろっています」。

売り上げの目標については「8100万部、はい〜、売れたいです。できは81点です。いや、100点です。2年半かかって、最初の頃は丁寧なんですけど、だんだん忙しくて雑になってきているのも見どころです」と笑った。

今年の抱負については「なんだろう。発言に気をつける（笑い）。自分の夢を達成させる。保護動物の施設を造ろうとしているんですけど、全部自腹でやるので勉強したりしています、はい〜」と話した。

1年半前にX（旧ツイッター）でやす子に対して不適切発言をして芸能活動を休止した、フワちゃん（年齢非公表）が昨年12月にプロレスラーとしてデビューした。「めちゃくちゃ全力で、応援しています。フワさんにも（本を）買ってほしいです。直接連絡もしたんですが、大人の事情があるので…。めちゃくちゃ頑張ってるので、全力で応援しています」とエールを送った。